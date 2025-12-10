El número de nacimientos en Brasil cayó un 5,8 % en 2024, su sexta reducción consecutiva

Se trata del menor número de nacimientos en un año en Brasil desde que los datos comenzaron a ser medidos con los actuales criterios, en 2024, cuando se registraron 2,82 millones de nacimientos, y está muy por debajo del récord de 2,95 millones contabilizados en 2015.

"Los datos del registro civil confirman una tendencia ya señalada por el censo de 2022: que las mujeres brasileñas tienen cada vez menos hijos", explicó la investigadora del IBGE responsable por el estudio, Klivia Brayner.

Los datos divulgados hoy también mostraron que las mujeres brasileñas están esperando un poco más tiempo para tener hijos. En 2004 el 51,7 % de los nacimientos, las madres tenían hasta 24 años y ese porcentaje cayó al 34,6 % el año pasado.

Por otro lado, el número de muertes creció un 4,6 % en 2024, hasta 1,49 millones, tras dos años seguidos de reducción, pero aún no volvió a los niveles previos a los de la pandemia de la covid (1,32 millones en 2019).

Ese aumento se explica por el envejecimiento de la población brasileña, según Brayner, para quien la tasa debe seguir creciendo en los próximos años.

El 90,9 % de las muertes registradas el año pasado se debieron a causas naturales y solo un 6,9 % por causas no naturales, como asesinatos, suicidios o accidentes de tránsito. En el 2,2 % de las muertes no fue posible establecer la causa.

El número de muertes por causas no naturales entre los hombres (85.244) fue 4,7 veces superior al de las mujeres (18.043).