El papa insta a Europa defender sus raíces judeocristianas

"El propósito de proteger el legado religioso de este continente, sin embargo, no es simplemente salvaguardar los derechos de sus comunidades cristianas, ni se trata principalmente de preservar costumbres o tradiciones sociales particulares, que, en cualquier caso, varían de un lugar a otro y a lo largo de la historia. Es, sobre todo, un reconocimiento de hechos", explicó el pontífice estadounidense.

Hizo hincapié "en la contribución que los miembros de las comunidades cristianas han hecho y siguen haciendo para el bien de la sociedad europea".

Para ello, el papa citó "algunos de los importantes avances de la civilización occidental, especialmente los tesoros culturales de sus imponentes catedrales, su arte y música sublimes, y los avances científicos, por no mencionar el crecimiento y la expansión de las universidades".

Resaltó "los ricos principios éticos y patrones de pensamiento que constituyen el patrimonio intelectual de la Europa cristiana" que aseguró "son fundamentales para responder a los desafíos que plantean la pobreza, la exclusión social ,la privación económica, así como la actual crisis climática, la violencia y la guerra".

Por ello, León XIV instó a los europarlamentarios a que garanticen "que la voz de la Iglesia, en particular a través de su doctrina social, siga siendo escuchada, no se trata de restaurar una época pasada, sino de garantizar que no se pierdan recursos clave para la cooperación e integración futuras".

"Ruego que desempeñen su papel y participen positivamente en este importante diálogo, no solo por el bien de los ciudadanos de Europa, sino de toda la humanidad", concluyó.