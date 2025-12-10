El petróleo Brent sube un 0,44 %, hasta los 62,21 dólares tras la decisión de la Fed

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó 0,27 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando terminó en 61,94 dólares.

El Brent reaccionó al alza, tras dos sesiones de pérdidas, tras la decisión de la Reserva Federal estadounidense de recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta una horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %, pues los inversores confían que conduzca a más recortes próximamente así como a mejorar la demanda de petróleo.

También sostuvo a los precios del petróleo la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero frente a las costas de Venezuela, de acuerdo con medios como Bloomberg, lo que aumentó las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo.

Los inversores también siguen de cerca el desarrollo de las negociaciones de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, lo que podría reducir la prima de riesgo geopolítico y suponer eventualmente un levantamiento de las sanciones a Moscú y el regreso del petróleo ruso al mercado general.

