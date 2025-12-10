El Tribunal Supremo iraní anula la pena de muerte contra una activista kurda

"La resolución emitida (pena de muerte) por la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán fue anulada y el caso ha sido devuelto a esa misma sección para una nueva revisión", informó este miércoles en X el abogado de la activista, Mostafa Nili.

La defensa señaló que la anulación de la pena de muerte se produjo después de que el Supremo analizara el recurso de apelación y concluyera que durante el proceso anterior hubo "deficiencias en la investigación e incumplimiento de los procedimientos legales".

Nili indicó que una de esas irregularidades fue que la acusada, de 40 años, no fue informada debidamente del cargo específico que sirvió de base para dictar la sentencia de muerte.

El fallo obliga ahora al tribunal de origen a reexaminar el caso desde el inicio y subsanar las irregularidades señaladas.

Moradi, activista política kurda y defensora de los derechos de las mujeres, fue detenida y recluida en la prisión de Evin, en Teherán, en agosto de 2023, y un año más tarde fue condenada a muerte, acusada de "rebelión armada contra el Estado", aunque no se precisó a qué obedecía dicha acusación.