El vicepresidente de Bolivia felicita a la Policía por detener a expresidente Arce

"Quiero felicitar a los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) de la división anticorrupción de la ciudad de La Paz por haber aprehendido (...) al expresidente Luis Arce Catacora", cumpliendo una resolución de aprehensión emitida por la Fiscalía, dijo Lara en un video difundido mediante su cuenta de TikTok.

Lara, que es muy activo en esa red social, señaló que, como ya lo había adelantado en otra oportunidad, "Arce va a ser el primero en entrar preso y estamos cumpliendo".

"Todos los que han robado a esta patria van a devolver hasta el último centavo y van a rendir cuentas a la justicia", añadió el vicepresidente, sin dar mayores detalles sobre el caso por el cual el exgobernante fue aprehendido.

Según medios locales, es posible que la detención se deba a una investigación abierta por presunta corrupción en los manejos del Fondo de Desarrollo Indígena cuando Arce era ministro de Economía y Finanzas Públicas en el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Una orden de aprehensión difundida por la prensa local indica que el exgobernante es investigado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por supuestos malos manejos en el Fondo de Desarrollo Indígena, aunque por el momento ninguna autoridad se pronunció sobre la aprehensión.

La diputada Estibaliz Bravo, de la alianza APB Súmate, dijo que Arce no es el único responsable y pidió que sean investigadas algunas organizaciones sociales afines a los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), y también el exministro de la Presidencia de Morales, Juan Ramón Quintana.

Por su parte, el senador de la alianza opositora Libre Branko Marinkovic dijo que la detención de Arce "es una demostración clara de la voluntad del pueblo boliviano "para restablecer la institución de la justicia como principio rector de convivencia".

"Este no es un acto de venganza política, es simplemente la demostración de que en Bolivia hemos tomado la decisión de respetar la justicia y de hacer cumplir la ley", publicó Marinkovic en su cuenta de X.

La noticia de la detención de Arce la dio su exministra de la Presidencia Maria Nela Prada, quien dijo a los medios que el exgobernante no fue notificado ni convocado formalmente a declarar, "simplemente lo han agarrado, lo han subido a un minibús" y trasladado a la Felcc.

Prada consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce y que si es por el caso del Fondo Indígena, el expresidente presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, cuando era ministro.

La exministra también recordó que como expresidente, le correspondería un juicio de responsabilidades.

El mandatario también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que le acusa de haberla embarazado y abandonado, aunque por el momento no se ha confirmado por qué caso fue detenido.

La gestión de Arce, del MAS, terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido presidente el centrista Rodrigo Paz Pereira.

Por el momento, ninguna autoridad del Gobierno, Policía ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la detención de Arce.