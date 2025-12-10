España: Detienen a expresidente de sociedad estatal y a exmilitante de partido gobernante

Ambos fueron arrestados en relación con una causa que se sigue en la Audiencia Nacional española, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, y en la que las diligencias están bajo secreto sumarial, aunque las fuentes aludieron a contratos públicos bajo sospecha.

Las dos detenciones tienen lugar en un momento en el que varios exmiembros del Gobierno socialista se han visto salpicados por el llamado 'caso Koldo', que ha llevado a prisión preventiva al exministro José Luis Abalos y al ex número dos del PSOE Santos Cerdán -actualmente en libertad-.

La exmilitante socialista Leire Díez está acusada en este caso de cohecho y tráfico de influencias por presuntas maniobras contra la Fiscalía española o altos mandos policiales, con los que según el juez pretendía malbaratar investigaciones judiciales.

Díez, extrabajadora de la empresa pública Correos, que depende de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Por su parte, Vicente Fernández trabajó en Servinabar, empresa investigada en el 'caso Koldo', después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en una concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso del que finalmente fue absuelto.

Servinabar es una empresa vinculada con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que según una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se quedaba con un 2 % de algunas adjudicaciones que lograba Acciona, una de las principales empresas españolas de construcción.

Varios exdirectivos de Acciona están investigados también por su presunta relación con esta trama, que supuestamente lograba contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.