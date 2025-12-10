España encabeza el nuevo grupo para impulsar un aumento del peso del español en la OCDE

El Grupo de Amigos del Español en la OCDE pretende "ampliar la rica diversidad" de la organización, destacó el embajador español ante este órgano, Ximo Puig, que abrió el acto en París con el que se dio a conocer.

La secretaria de Estado española para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo, reafirmó el compromiso de España para trabajar con todos los países hispanohablantes para que esa lengua ocupe "en la OCDE y en todas las instituciones internacionales el lugar que le corresponde".

Sumelzo hizo hincapié en que el español "aspira a convertirse en una lengua de trabajo en los foros internacionales" y que en el contexto actual de grandes desafíos geopolíticos, "defender el multilingüismo es defender el multilateralismo".

La secretaria de Estado recordó que fuera de los países hispanohablantes hay más de 130 millones de personas en el mundo que quieren aprender español y que esta lengua "es un activo de primer orden" ya que su comunidad de hablantes representa en torno al 9 % del producto interior bruto (PIB) global.

Al menos a corto plazo, el objetivo de este grupo no es convertir al español en una de las dos lenguas oficiales de trabajo de la OCDE, que desde su origen son el inglés y el francés, y que entre otras cosas necesitaría un cambio de los estatutos.

El secretario general de la OCDE, el australiano Mathias Cormann, en un discurso que fue muy aplaudido al hacerlo en español, contó que esta lengua es la segunda más consultada en la web de la organización y que en las redes sociales es la que presenta más interacciones.

Cormann destacó los esfuerzos que ha hecho la OCDE para utilizarla, y para ilustrarlo señaló que en la última década se han casi triplicado las publicaciones en español, con 160 títulos disponibles actualmente, y que en lo que llevamos de año, un 34 % de los comunicados se han traducido al español.

También se refirió a una herramienta de inteligencia artificial de traducción en la que se está trabajando y a otros esfuerzos que "ayudarán a aumentar el alcance de la OCDE" en Latinoamérica y el Caribe.

Sumelzo recordó que el Ministerio español de Asuntos Exteriores ha dedicado una partida plurianual de 1,4 millones de euros a la promoción del español en organizaciones internacionales, una parte de los cuales ha ido a la OCDE, que por otra parte también ha recibido otros alrededor de 200.000 euros de un remanente para diferentes usos como el entrenamiento de la IA de traducción.

El embajador de Chile ante la OCDE, Hernán Frigolett, avanzó que su país va a intentar añadir más dinero al que pone España para la promoción del español, sobre el que señaló que "es un idioma pero muchas culturas".

Para Frigolett, que el trabajo de la OCDE esté en español resulta "crucial" porque los equipos chilenos que trabajan con los delegados en algunos casos no dominan el inglés.

El representante permanente adjunto de México ante la organización, Álvaro Castro, se felicitó de la constitución de este grupo y de que la OCDE tenga un plan piloto para ampliar el uso del español porque "es una señal clara de que quiere ser más inclusiva (...) pero también más relevante".

El embajador de Costa Rica, Elías Soley, igualmente señaló que fortalecer la presencia del español contribuye a "un diálogo más inclusivo" y a un mejor aprovechamiento de todas las herramientas de la OCDE.

Soley propuso que la OCDE traduzca de forma prioritaria documentos que tienen que ver con su marco estratégico para América Latina.