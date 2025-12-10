España llama a Europa a "dar un salto en su soberanía" ante la nueva estrategia de EE.UU.

"Somos los europeos los que tenemos que defender la integridad de Europa", dijo en el Congreso, donde compareció a petición propia para explicar entre otros puntos la política exterior de España.

Albares insistió en que hay que avanzar en la soberanía europea y lamentó que ni el conservador Partido Popular (PP) ni el ultraderechista Vox hayan mencionado en sus intervenciones a Europa, a su estrategia de seguridad o a Gaza y Ucrania, temas sobre los que el ministro subrayó el apoyo de España a Palestina y al pueblo ucraniano.

En la nueva estrategia estadounidense publicada el pasado viernes, el Gobierno de Trump criticó la "asfixia regulatoria" del Ejecutivo comunitario y advirtió sobre el posible "fin de la civilización europea" en las próximas dos décadas debido a "las políticas migratorias, la censura de la libertad de expresión, el desplome de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos".

La Administración del líder republicano puso en duda también la capacidad de los países europeos para continuar como "aliados fiables" si no poseen economías y ejércitos "lo suficientemente fuertes".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy