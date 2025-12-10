España propone a Reino Unido una exención de visado laboral para estancias cortas

López atendió a la prensa después de participar en la presentación en Londres del VII Barómetro sobre el Clima y Perspectivas de la Inversión Española en el Reino Unido, elaborado por la Cámara de Comercio de España en Londres.

"Traer trabajadores para prestación de servicios es difícil, es un obstáculo que queremos remover y en el que estamos trabajando bilateralmente con el Gobierno británico para permitir traer a trabajadores cualificados para prestar servicios en el Reino Unido", declaró López.

"Ellos (los británicos) tienen un sistema de patrocinio, que consideramos puede ser gravoso para nuestras empresas. Hemos quedado en trabajar y buscar ciertas similitudes con una fórmula que acaba de aprobar el Gobierno de España: una exención de visado para estancias menores de 90 días para prestación de servicios en modo cuatro, que afectará positivamente al Reino Unido y a otros países", explicó.

"Hemos planteado esta fórmula como algo que el Gobierno británico pueda ofrecer de manera similar, y lo están estudiando", señaló.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cuestión migratoria es una de las principales preocupaciones de las empresas españolas en territorio británico, y algunas se quejan de que no hay vías para traer a sus ejecutivos para estancias cortas sin necesidad de visado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La secretaria de Estado también consideró algo "puntual", enmarcado en "una tendencia general", la caída de los flujos de inversión española al Reino unido en la primera mitad de 2025, que se cifraron en 331 millones de euros, frente a 4.880 millones el año anterior.

"Es cierto que hay una caída, que se debe fundamentalmente a una situación de incertidumbre y volatilidad. La incertidumbre nunca es buena amiga de los negocios, pero también hay que reconocer que el año pasado hubo alguna operación puntual de inversión muy importante. Esperamos que el ritmo de inversión se mantenga", mantuvo.

Pese a ese retroceso, el Reino Unido sigue siendo el segundo destino mundial de la inversión española, por detrás de Estados Unidos, con un volumen acumulado de 83.000 millones de euros en 2023, equivalente al 13,1% del total invertido por empresas españolas en el exterior, de acuerdo con el Barómetro.

Por sectores, en 2024 las telecomunicaciones concentraron el 60,5 % de los flujos (2.950 millones de euros), seguidas de la cosmética y perfumería (12,5 %).

En la primera mitad de 2025 dominó el suministro de energía, que representó el 73,7% de los flujos (244 millones), según el informe de la Cámara.

Otros sectores estratégicos en el Reino Unido incluyen el transporte aéreo, que concentra el 96,2 % de la inversión española en esa actividad (2.590 millones), así como los servicios financieros y el comercio mayorista, que registran los mayores volúmenes acumulados.

Sobre el clima de negocios, las empresas otorgaron este año una nota de 2,9 sobre 5, estable respecto a 2024.

Siete de cada diez lo consideran "aceptable" o mejor, aunque el 47 % percibe un deterioro en el último año.

Los encuestados valoran un ecosistema favorable para el desarrollo e implementación de procesos digitales y el compromiso con la sostenibilidad a nivel económico y empresarial, ambos con 3,6 puntos, mientras que lo peor considerado es la investigación, el desarrollo y la innovación, con 2,7 puntos, lo que refleja la percepción de un apoyo limitado del sector público.

De cara a 2026, más del 60 % de las compañías espera aumentar ingresos, el 45 % planea incrementar inversiones y el 89 % prevé mantener o ampliar plantilla.

Entre los riesgos a corto plazo, las empresas señalan la inflación, el posible aumento de costes operativos y los cambios en la política fiscal como los factores que podrían afectar más a sus negocios.

El Barómetro se presentó tres meses después de la firma del Marco Estratégico Bilateral entre el Reino Unido y España por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente español, Pedro Sánchez, que refuerza la cooperación económica entre ambos países.