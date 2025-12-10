España, un país menos desigual que Alemania, Francia o R.Unido y que mejora en 10 años

El Laboratorio de las Desigualdades Mundiales (WIL, en sus siglas en inglés) indica en su informe anual, publicado este miércoles, que el 10 % más rico en España en 2024 captó el 33,4 % de los ingresos (y concentraba el 57,2 % de la riqueza) mientras el 50 % más pobre se tuvo que contentar con el 22,6 % (6,7 % de la riqueza).

En su estudio sobre la Desigualdad Global, el WIL señala que el 10 % de los más ricos ha pasado de ganar 16,4 veces más que el 50 % más pobre en 2014 a 14,7 veces más diez años más tarde.

Esa brecha es superior en Italia (el 10 % más privilegiado recibe 14,8 veces más que el 50 % en la parte baja de la escala), en Francia (16,6 veces más), Reino Unido (16,6 veces más) y Alemania (19,5 veces más).

Por no hablar de la situación en otras partes del mundo como Latinoamérica, donde la polarización es muchísimo más acusada, y así por ejemplo la brecha es de hasta 90,3 veces en Colombia entre lo que gana el 10 % más rico con respecto al 50 % más pobre o de 76,4 veces en México y de 63,5 veces en Brasil.

Básicamente, sólo los países escandinavos presentan unos niveles menores de desigualdad que los de España. Así en Dinamarca, el 10 % más adinerado obtiene 14,3 veces más de ingresos que la mitad más pobre de la población del país, 11,5 veces en Noruega y 11,2 en Suecia.

La situación relativa de España con respecto a los otros países europeos es similar en lo que se refiere a la riqueza. La concentración de la propiedad en pocas manos en los nórdicos es algo menos acusada que en España, que a su vez es algo menos que en Alemania, Francia o Reino Unido.

En el caso de Italia, el 10 % más rico concentra el 56,1 % de la propiedad (por tanto algo menos que el 57,2 % en España), pero el 50 % más pobre tiene mucho menos (un 2,5 % frente al 6,7 %).

En Alemania, los porcentajes son del 58,4 % y del 3,4 %, respectivamente; en Francia del 59,7 % y del 4,9 %; y en el Reino Unido del 57,1 % y del 4,6 %.

Estados Unidos es uno de los países ricos con la mayor brecha en la riqueza, ya que mientras el 50 % más pobre solo es propietario del 1 %, el 1 % más rico controla el 34,8 %.

La principal transformación que se ha producido en la distribución de la riqueza entre las grandes regiones del mundo en las tres últimas décadas es que el este de Asia (lo que incluye en particular China) ha ganado peso.

Si en 1995 esa región representaba una quinta parte del total mundial, en 2025 ha subido a más de un tercio, gracias a un crecimiento anual del 7 %, superior al del conjunto del mundo y sobre todo más del doble que el registrado en Europa, del 3 %.

Precisamente, la otra cara de la moneda es Europa, que de acumular una cuarta parte de la riqueza mundial en 1995 se ha quedado en el 16 % tres décadas más tarde. En una línea similar, la riqueza progresó a un ritmo modesto del 3 % anual en Latinoamérica, Rusia y Asia Central, con lo que el peso específico de estas tres regiones ha tendido a disminuir.

Latinoamérica es una de las regiones con más desigualdades internas en términos de riqueza, ya que el 1 % más rico es propietario del 36 % de todos los bienes, un porcentaje que sólo se supera en Oriente Medio y el norte de África (37 %) y, sobre todo, en Rusia y Asia central (46 %).

Como elemento comparativo, ese 1 % de la cúspide en Europa es dueño del 25 % de la riqueza y del 34 % en Norteamérica y Oceanía.

En el extremo inferior, el 50 % más pobre de la población latinoamericana únicamente posee el 3 % de la riqueza, una cifra equivalente a la de Europa, pero superior a la que se constata en Norteamérica y Oceanía (1 %) y a la del África Subsahariana (1 %) o a la de Oriente Medio y el norte de África (1 %).