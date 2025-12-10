Etiopía celebrará elecciones generales el 1 de junio de 2026

Según recogen este miércoles medios locales, la presidenta de la NEBA, Melatwork Hailu, afirmó este martes que se ha realizado un importante trabajo preparatorio en los últimos meses, incluido el establecimiento de un sistema digital para el registro de partidos políticos, candidatos y votantes.

El pasado 28 de octubre, el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, declaró ante el Parlamento que el Gobierno tiene "suficiente capacidad" para organizar los comicios, pese a los problemas de seguridad existentes en el país, el segundo más poblado de África con más de 130 millones de habitantes.

"El país y los partidos políticos están preparados, y las elecciones se desarrollarán como corresponde", añadió Abiy, líder del gubernamental Partido de la Prosperidad.

Etiopía todavía se recupera de la guerra civil que asoló la región norteña de Tigré de noviembre de 2020 a noviembre de 2022, enfrentando a los rebeldes del Frente de Liberación Popular de Tigray (FLPT) con el Ejército federal, apoyado por milicias locales y el Ejército eritreo.

Al menos 600.000 personas murieron en la guerra, según el mediador de la Unión Africana (UA) en la contienda, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

Tras dos años de conflicto, ambas partes firmaron en noviembre de 2022 en Sudáfrica un acuerdo de paz auspiciado por la UA, que permitió la entrada progresiva de ayuda a la región, donde la ONU había denunciado un "bloqueo humanitario de facto" durante la guerra.

El país también afronta desafíos como el de la región de Oromía, que ocupa casi un tercio del territorio nacional, donde las fuerzas federales combaten al Ejército de Liberación Oromo (OLA, por sus siglas en inglés), catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Gobierno etíope.

En el poder desde 2018, el primer ministro Abiy, que pertenece a la etnia mayoritaria oromo, ha recibido críticas por no solucionar las tensiones étnicas que históricamente han ocasionado olas de violencia en el país.