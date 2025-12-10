Fallecidos en el incendio de un edificio en el sur de China aumentan de ocho a doce

Según el parte inicial, las víctimas mortales eran ocho y había cuatro personas hospitalizadas.

El fuego se inició en la noche del martes en un inmueble de la ciudad de Shantou y fue extinguido en menos de una hora, según el departamento local de Bomberos, citado por la agencia oficial Xinhua.

El edificio incendiado, una auto-construcción de cemento, tenía cuatro pisos, de los que las llamas afectaron a unos 150 metros cuadrados.

Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del siniestro.

Este nuevo suceso se suma a una serie de incendios mortales ocurridos en los últimos meses en distintas partes del país, lo que ha generado preocupación por las condiciones de seguridad en edificios comerciales y residenciales en China.

En agosto pasado, cinco personas perdieron la vida en un fuego registrado en un edificio de viviendas de la provincia de Guangxi, mientras que en abril en sendos fuegos registrados en un restaurante de la ciudad de Liaoyang (Liaoning, noreste) y en una residencia de ancianos de la provincia de Hebei (norte), causaron 22 y 20 fallecidos, respectivamente.