Felipe VI recibe a Abás en su segunda visita tras el reconocimiento del Estado palestino

Acompañaron al presidente del Estado de Palestina Ziad M.H. Abu-Amr, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP); y Majdi A.M. Khaldi, consejero de Asuntos Diplomáticos del presidente.

Por parte española asistieron a la reunión Diego Martínez Belío, secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales; y José Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, cónsul general de España en Jerusalén.

Antes de la reunión, el rey de España saludó y dio la bienvenida a Abás, que lucía en la solapa la llave símbolo de los hogares dejados por los palestinos exiliados.

Abás se reunirá después con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se comprometerá a un mayor apoyo político y financiero de España con la Autoridad Nacional Palestina en el proceso para lograr la paz en Oriente Medio.

España reconoció oficialmente en mayo de 2024 el Estado de Palestina con Irlanda, Noruega y, unos días después, Eslovenia, con las fronteras de 1967, un territorio que incluye Cisjordania y Gaza y Jerusalén Este como capital.