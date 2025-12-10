Fiscalía General dice que Arce será investigado como exministro y no como expresidente

En una rueda de prensa en la ciudad de Sucre, Mariaca explicó que la aprehensión de Arce "deriva de una denuncia" que presentó el nuevo representante legal del Fondo de Desarrollo Indígena contra el exgobernante, y con base en "informes policiales que recomendaron que se pueda asegurar la presencia del investigado".

"Son hechos que se realizaron supuestamente cuando esta persona fungía como ministro de Economía y era parte de una directiva conformada en ese entonces (en el Fondo Indígena). No estamos hablando de hechos que pudieron pasar cuando él fungía como presidente", dijo Mariaca en Sucre, capital constitucional de Bolivia y sede del Órgano Judicial.

El fiscal general señaló que al tratarse de un proceso penal, existen "los indicios correspondientes, peligro de fuga y peligro de obstaculización".

"Vamos a llevar ante una autoridad judicial a esta persona aprehendida y será imputada, y será un juez que decida si se defiende o no en libertad", señaló Mariaca.

Aclaró que la investigación que lleva adelante el Ministerio Público "no se trata de persecución ni tampoco de un hecho político", por lo que "todos los indicios van a ser expuestos en la audiencia de medidas cautelares por supuestos hechos de corrupción".

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó en una conferencia de prensa que Arce es investigado como "principal responsable" del "millonario daño económico" que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, porque, como ministro de Economía, en su momento presidió el directorio de esa instancia.

El expresidente fue aprehendido después de mediodía de este miércoles y trasladado a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde continúa prestando sus declaraciones.

La ley 044 establece el procedimiento para el juicio de responsabilidades que aplica al presidente, vicepresidente, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el fiscal general por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

El entonces llamado Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario (Fondioc) se creó en diciembre de 2005, un mes antes de que Evo Morales (2006-2019) asuma la Presidencia del país por primera vez, para gestionar y recibir recursos para proyectos de desarrollo en comunidades indígenas.

Diversos casos de corrupción en el manejo del Fondioc se conocieron en 2013, durante el entonces Gobierno de Morales, pero en su momento el único procesado fue el director de esa instancia, Marco Antonio Aramayo, pese a que fue él quien denunció los presuntos malos manejos.

Aramayo murió en 2022 por una enfermedad y después de estar siete años en detención preventiva por ese caso.

En 2015, el Fondioc fue sustituido por el Fondo de Desarrollo Indígena.

La exministra de la Presidencia de Arce María Nela Prada consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce y aseguró que no fue notificado para declarar.

Según Prada, Arce presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, cuando era ministro, por las investigaciones del caso Fondioc.