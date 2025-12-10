Fiscalía mexicana asegura 80 kilos de marihuana y destruye plantío en el estado de Jalisco

Además, anunció en un comunicado la destrucción de un plantío con casi 2.000 plantas de cannabis, en el municipio de Mascota, como parte de acciones paralelas en la misma región del Bajío mexicano.

Según la carpeta de investigación, elementos de la Policía Estatal de Caminos localizaron dos bolsas con cerca de 80 kilos de cannabis sativa durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones de la carretera Guadalajara-Tepic, en Hostotipaquillo.

El hallazgo no derivó en personas detenidas, por lo que lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), que integra la carpeta para determinar responsabilidades.

La FGR señaló que estos operativos buscan contener actividades vinculadas al tráfico de drogas en corredores carreteros y zonas rurales del estado, donde suelen detectarse traslados y almacenamiento de enervantes.

La dependencia mexicana destacó que la información recabada por las autoridades estatales se suma a otras investigaciones abiertas en Jalisco.

En una acción distinta, la FGR informó que la Guardia Nacional localizó un plantío con aproximadamente 1.993 plantas de marihuana en las inmediaciones de la localidad de La Yerbabuena, en el municipio de Mascota, en el mismo estado de Jalisco.

Los elementos notificaron el hallazgo al MPF y posteriormente destruyeron el sembradío mediante incineración y arranque, siguiendo los protocolos establecidos.

Al igual que en Hostotipaquillo, no hubo detenidos en este operativo.

Las autoridades recolectaron muestras representativas que fueron entregadas al Ministerio Público, encargado de continuar las indagatorias correspondientes y definir si los casos están relacionados con alguna organización delictiva que opere en la zona.

La Fiscalía reiteró que estas acciones forman parte de su labor para investigar y perseguir delitos del fuero federal, al tiempo que invitó a la ciudadanía a denunciar de manera anónima cualquier actividad ilícita vinculada a la siembra, almacenamiento o traslado de drogas a través de canales oficiales.

Entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025, los primeros 14 meses de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, se han asegurado 311 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, según informó el martes el Gabinete de Seguridad.