Francia anuncia una reunión de 'la Coalición de Voluntarios' en medio de críticas de Trump

"Permitirá avanzar sobre las garantías de seguridad brindadas a Ucrania y sobre la importante contribución de los estadounidenses", dijo tras el Consejo de Ministros de Francia la portavoz gubernamental, Maud Bregeon.

'La Coalición de Voluntarios', una iniciativa franco-británica secundada también por Alemania, tuvo su última reunión en Londres el lunes pasado con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto a los líderes de Francia (Emmanuel Macron), de Alemania (Friedrich Merz) y del Reino Unido (Keir Starmer).

Este encuentro sucede cuando Trump acaba de acusar a la Unión Europea de ser un grupo de países "en decadencia" liderados por personas "débiles" y de criticar a Zelenski.

"Va a tener que espabilarse y empezar a aceptar las cosas", señaló el mandatario de EE.UU., en una entrevista con Politico, en alusión a la cesión de ciertos territorios del este de Ucrania a Rusia, una opción descartada oficialmente tanto por Kiev como por los europeos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy