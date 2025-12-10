Fundación asegura que etapa de juicio en caso de masacre salvadoreña es avance en justicia

"El caso de la masacre de El Mozote ha pasado a la etapa de juicio y los responsables deberán responder por los delitos de asesinato y tortura, incluida la tortura sexual. Este es un paso adelante en la búsqueda de justicia para las víctimas y para (la organización de derechos humanos) Cristosal", apuntó la fundación en un mensaje en X.

Destacó que "este avance coincide con el 44 aniversario de la masacre" y recordó que "el proceso penal fue reabierto en 2016, tras la derogatoria de la Ley de Amnistía y cuenta con amplia prueba testimonial y científica".

"Desde DPLF seguiremos apoyando el caso hasta lograr justicia", añadió la organización dedicada a fortalecer el Estado de Derecho y a promover el respeto de los derechos humanos en América Latina.

El juicio, según informó el martes la organización Cristosal, se llevará a cabo contra el exministro de Defensa salvadoreño Guillermo García -señalado como máximo responsable- y doce oficiales del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.

Se les acusa de los delitos de asesinato, intento de asesinato, incendio, violación y coacción agravada por su participación en la operación militar realizada en diciembre de 1981 en la cual "se exterminó" a más de 1.000 civiles en la remota localidad de El Mozote, recordó Critosal en un comunicado.

Un portavoz de Cristosal dijo a EFE que por el momento no hay una fecha para el comienzo de la vista pública y el abogado David Morales, miembros de la ONG, explicó que "hay que esperar si se dan apelaciones" y "en ese caso esperar a que se resuelvan".

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas en El Salvador de 1993, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades del Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y otras zonas aledañas.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), se saldó con unos 75.000 muertos y cientos de masacres de civiles atribuidas a los militares.