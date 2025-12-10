FundéuRAE: “asbesto”, no “asbestos”, es el nombre del mineral

En los medios de comunicación es frecuente encontrar frases como “Cualquier cosa hecha a base de fibrocemento se desgasta con el paso del tiempo, por lo que el asbestos comienza a vagar por el aire” o “En España, se prohibió el asbestos de forma definitiva en 2020”.

La forma recogida en el diccionario académico desde la primera edición es “asbesto”, que en la actualidad se define del siguiente modo: ‘mineral de composición y caracteres semejantes a los del amianto, pero de fibras duras y rígidas, parecidas al cristal hilado, y de efectos nocivos para la salud’. Al igual que ha ocurrido con otras voces de origen griego como “discóbolo”, “halo” o “bromo”, al incorporarse al español a través del latín ha perdido la terminación original en ese, que en este caso sí se conserva en inglés.

Por ello, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir “Cualquier cosa hecha a base de fibrocemento se desgasta con el paso del tiempo, por lo que el asbesto comienza a vagar por el aire” y “En España, se prohibió el asbesto de forma definitiva en 2020”.

Se recuerda, además, que el “amianto”, según el diccionario mencionado, es el ‘mineral constituido por silicato de cal, alúmina y hierro, que se presenta en fibras blancas y flexibles, es incombustible y tiene efectos nocivos para la salud’, por lo que no es exactamente lo mismo que el “asbesto”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.