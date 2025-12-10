Ghana deporta a tres israelíes en represalia por la expulsión de ghaneses

“Tras los malos tratos y la deportación injustificada de tres ciudadanos ghaneses por parte de las autoridades israelíes, el Gobierno de Ghana se ha visto obligado a tomar represalias deportando a tres ciudadanos israelíes que llegaron a Ghana más temprano hoy”, indicó un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

El Ministerio precisó que convocaron al encargado de Negocios interino de la Embajada de Israel, ya que el embajador se encontraba fuera del país, y añadió que “ambos países han acordado resolver el asunto de forma amistosa”.

“El Gobierno de Ghana continuará protegiendo la dignidad de sus nacionales y también la de otros ciudadanos extranjeros”, remarcó el ministerio.

Ghana afirmó que valora sus relaciones con todos los países amigos y espera que sus ciudadanos sean tratados con “dignidad y respeto”, de igual forma en que “otros gobiernos esperan que Ghana trate a sus nacionales”.

El domingo pasado, la administración del presidente John Mahama expresó su “enérgica protesta” tras tomar conocimiento de que siete de sus ciudadanos habían sido objeto de “un trato inhumano y traumático” en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión de Tel Aviv.

Ese día, siete viajeros ghaneses que se dirigían a Israel fueron detenidos en el aeropuerto, entre ellos cuatro miembros de una delegación parlamentaria que participaba en la Conferencia Anual Internacional de Ciberseguridad en Tel Aviv.

Los cuatro fueron liberados después de cinco horas y tras intervención diplomática, mientras que los tres restantes fueron deportados en el siguiente vuelo disponible.

El Ministerio calificó la conducta de las autoridades israelíes de “extremadamente provocadora, inaceptable e incompatible con las largas relaciones de amistad entre ambos países”.