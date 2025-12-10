Hija de María Corina Machado confirma que "en unas horas" la Premio Nobel llegará a Oslo

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo en el Ayuntamiento de la capital noruega.

Al mismo tiempo señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de dos años, piensa "en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres".

"Esto es lo que la impulsa, lo que nos impulsa a todos. Quiere vivir en una Venezuela libre y nunca renunciará a ese propósito. Por eso todos sabemos, yo sé, que pronto estará de vuelta en Venezuela", aseguró.

Mientras tanto, Ana Corina Sosa enfrenta en este momento "la difícil tarea de dar voz a las palabras de su madre, el discurso que ella preparó para esta ocasión".

Sosa comenzó expresando la "infinita gratitud", en nombre de su familia y de toda Venezuela, al Comité Noruego del Nobel por el hecho de que "la lucha de todo un pueblo por la verdad, la libertad, la democracia y la paz es hoy reconocida en todo el mundo".

"Estoy aquí en nombre de mi madre, María Corina Machado, quien ha unido a millones de venezolanos en un esfuerzo extraordinario que ustedes, nuestros anfitriones, han honrado con el Premio Nobel de la Paz", dijo.