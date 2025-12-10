Hungría dificulta la destitución parlamentaria del presidente del país

Si hasta ahora alcanzaba una mayoría simple de votos en la Cámara para destituir al jefe del Estado por "incapacidad" temporal, la nueva normativa exige que la decisión sea aprobada también por el Tribunal Constitucional.

Además, establece que el mismo presidente determina el momento del levantamiento de su propia incapacitación.

La oposición criticó la enmienda, acusando al Gobierno de Orbán de adoptarla de cara a una posible derrota en las elecciones legislativas previstas para dentro de algo más de cuatro meses, en abril de 2026.

Las encuestas sobre la intención del voto registran actualmente una clara ventaja del mayor partido de la oposición, Tisza, liderado por el conservador Péter Magyar.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según el portal independiente Telex.hu, la oposición afirma que el Fidesz está intentando dificultar una eventual destitución del presidente porque prevé ya su derrota electoral.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo sería asegurar la permanencia en la jefatura del Estado del actual titular, Tamás Sulyok, un aliado de Orbán, como lo son también los jueces del Tribunal Constitucional.

El Gobierno, por su parte, asegura que se trata de una enmienda que repara un hiato legal.

Si bien el cargo del presidente es sobre todo representativo y no ejecutivo, sí tiene competencias que pueden obstaculizar la aprobación de nuevas leyes, aunque no impedirla.

Hasta ahora, la Constitución, aprobada por el Fidesz en 2011 sin consultas reales con la oposición ni otros con grupos de la sociedad civil, determinaba que la destitución en el máximo cargo del Estado se decidía por mayoría simple del Parlamento a iniciativa del mismo presidente, del Gobierno o de los diputados.

El sondeo más reciente, realizado por el Instituto Republikon, ha medido una intención de voto del 43 % para el partido Tisza y del 35 % para el Fidesz.