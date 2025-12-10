Indonesia investiga el incendio de un edificio en Yakarta que ha dejado 22 muertos

El gobernador de la capital, Pramono Anung, destacó hoy la ausencia de salidas de emergencia y el tamaño de las escaleras que dificultó la evacuación.

"Las escaleras eran muy estrechas, por eso los residentes no pudieron bajar", apuntó Pramono en declaraciones a los medios locales.

El gobernador también adelantó que las autoridades inspeccionarán todos los edificios de la superpoblada capital indonesia con el objetivo de evitar un incidente similar.

Al menos 22 personas fallecieron y 19 fueron rescatadas con vida, conforme al último balance oficial, por el incendio declarado el martes en un edificio del centro de Yakarta, que, según los bomberos, comenzó por un cortocircuito.

El edificio afectado, conocido en Yakarta como la torre de Terra Drone, es un complejo de oficinas, entre las que se cuentan la filial local de la empresa japonesa Terra Drone, líder global en soluciones de drones y movilidad aérea avanzada.

Según la cadena pública japonesa NHK, la Policía indonesia también analiza los detalles del incendio por si está vinculado a una supuesta explosión de una batería en la planta baja del edificio, desde donde se propagó a las plantas superiores.

La Policía trata de tomar declaración al propietario y al gestor del edificio "para aclarar si hay un elemento criminal en un incidente", declaró Roby Saputra, jefe del departamento de Investigación Criminal, al portal de noticias Detik.

Las autoridades, que ya han interrogado a ocho testigos, buscan determinar si existe un delito de negligencia.