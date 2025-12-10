'Influencers', modelos y un tenista, los peculiares nuevos miembros del Congreso argentino

Argentina inaugura este miércoles un Congreso renovado tras los comicios legislativos del pasado 26 de octubre, en los que el oficialista La Libertad Avanza (LLA) se impuso con más del 40 % de los votos y sumó a sus filas a más de cincuenta nuevos parlamentarios.

Entre ellos, destaca un grupo que, como Milei, llegó a la política desde estudios de televisión, las redes sociales o el deporte. Aquí un listado con algunos de los más sobresalientes:

Segunda en la lista de candidatos a diputados del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, cumplió un rol clave en la campaña tras la renuncia del principal candidato, José Luis Espert, tras ser acusado de vínculos con el narcotráfico.

Reichardt se hizo conocida en el país suramericano como actriz y vedette en la década de los ochenta, y en 1992 fue portada de la revista 'Playboy'.

Luego desembarcó en televisión, primero con roles secundarios y luego como presentadora, una función que ejerció hasta este año, como conductora de un programa de mascotas en la Televisión Pública.

A comienzos del mes pasado, celebró el triunfo electoral de octubre con una foto frente a la Casa Rosada (sede de gobierno) junto a un breve mensaje: "La gente dijo si a los 'outsiders' y demostraremos que no se equivocaron. Sentido común y deseo genuino de hacerle bien a nuestro país ante todo". La acompañaban otros dos candidatos electos por LLA, Sergio Figliuolo y Virginia Gallardo.

‘Streamer’, conductor y accionista de la plataforma de transmisión en directo 'Neura', ocupó el undécimo lugar en la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Figliuolo se hizo conocido por su férrea y efusiva defensa de Milei y por polémicas y enfrentamientos a gritos en directo que se viralizaron con rapidez.

El presentador, al frente de un programa enfocado en mascotas, entrevistó en más de una ocasión al presidente e incluso a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien no suele hablar con la prensa.

Conocida bailarina que destacó a mediados de los 2000 en el popular programa 'Bailando por un sueño', abriéndose paso a una exitosa carrera como modelo, vedette y actriz.

Gallardo, que encabezó la lista de candidatos a diputados por LLA en la provincia de Corrientes (norte), adquirió aún más notoriedad mediática cuando se confirmó su relación con el exitoso y excéntrico empresario Ricardo Fort, fallecido en 2013.

En los últimos años, la bailarina, de 40 años, se reinventó como panelista de televisión, principalmente en programas del mundo del espectáculo. Más recientemente, se posicionó como una de las figuras mediáticas más favorables a Milei, con quien protagonizó un momento viral el pasado miércoles al lanzarle un beso a distancia tras jurar como diputada.

La 'influencer' de vida saludable y espiritualidad Laura Soldano fue electa diputada por LLA en la provincia de Córdoba.

Con casi 60.000 seguidores en Instagram, se hizo conocida por sus publicaciones sobre fitness y crossfit, centradas tanto en sus rutinas de entrenamiento como en mensajes de autosuperación.

Su irrupción en la política estuvo atravesada por afirmaciones esotéricas, describiendo a Milei como un "enviado" que convertiría a la Argentina en un "faro de luz"

El extenista argentino llegó a ser número 73 del 'ranking' de la ATP en 2007, compitió en todos los torneos de Grand Slam y se enfrentó a jugadores como el suizo Roger Federer.

Tras su retiro en 2010, fue comentarista de tenis en televisión y se dedicó a las finanzas, y más recientemente se volcó a la política tras un ofrecimiento de LLA, partido que lo llevará al Congreso nacional a partir de este miércoles como diputado por su provincia natal, Misiones (norte).