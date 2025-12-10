Investigado dirigente juvenil de ultraderecha alemana por lema de Juventudes Hitlerianas

"La juventud debe ser liderada por la juventud", es el lema que utilizó Kevin Dorow en el congreso fundacional de Generación Alemania en el discurso en el que defendía su candidatura para un puesto en la cúpula de la organización.

El lema había sido utilizado también recientemente por el líder de AfD en Turingia (este de Alemania), Björn Höcke, cabeza visible del ala más radical del partido, en un mensaje en X que luego borró.

Höcke dijo a la revista "Der Spiegel" que había borrado el mensaje para evitar malas interpretaciones a la vez que señaló que el lema no era original de las Juventudes Hitlerianas.

El artículo 86a del código penal alemán tipifica como delito el uso de consignas de organizaciones nazis que puede acarrear desde una multa hasta tres años de cárcel.

Höcke ha sido multado ya en dos ocasiones por utilizar el lema de la organización nazi SA "Todo para Alemania".

La Generación Alemania fue fundada para suceder a la Joven Alternativa (JA), organización que había sido clasificada por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) -servicio secreto para interior- como "con seguridad de ultraderecha".

La AfD, ante el peligro de que JA fuera prohibida, optó por acabar con la organización y crear otra, integrada completamente dentro del partido, lo que hace jurídicamente más difícil su prohibición.

El presidente de la BfV, Sinan Selen, dijo tras el congreso fundacional de Generación Alemania que en la nueva organización hay una continuidad con respecto a JA.

"Lo que vemos es una continuidad personal y estructural. No espero que haya sorpresas o un cambio de paradigma dentro de esa estructura", dijo Selen en un simposio de la BfV.

Lo único nuevo, según Selen, es que Generación Alemania está integrada dentro del partido y eso tiene que ser tomado en cuenta por la BfV.

Durante el congreso hubo un orador, Alexander Eichwald, que ha generado polémica al pronunciar un discurso en el que imitaba la dicción y los gestos de Hitler.

La cúpula de AfD ha anunciado que se abrirá un proceso de expulsión contra Eichwald cuya candidatura a un puesto en la cúpula de Generación Alemania obtuvo el 12,28 por ciento de los votos en el congreso.