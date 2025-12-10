Israel aprueba construir 764 viviendas más en asentamientos de Cisjordania ocupada

Esto eleva sobre las 29.300 las viviendas en asentamientos en Cisjordania, todos ellos ilegales según el derecho internacional, aprobadas por Israel en 2025, según la ONG israelí Peace Now, lo que calificó como un "récord histórico".

La organización pacifista ya advirtió el pasado 4 de diciembre de la votación del proyecto: "Desde noviembre de 2024, el Alto Consejo de Planificación ha mantenido reuniones semanales para avanzar proyectos de construcción en asentamientos. El cambio a un proceso de aprobación semanal no sólo normaliza la construcción en los territorios (palestinos), la acelera".

Los planes aprobados implican la construcción de 230 viviendas en Beitar Illit (sur), 478 en Hashmonaim (centro) y 56 en Givat Zeev (centro).

Tanto la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en áreas limitadas de Cisjordania a causa de la ocupación israelí, como el grupo islamista Hamás, que gobierna en la mitad de Gaza que no está bajo dominio militar de Israel, condenaron la medida.

El portavoz de la presidencia de la ANP, Abu Rudeina, declaró: "Consideramos al gobierno de ocupación responsable de las graves repercusiones de esta política destructiva destinada a encender la región, arrastrándola a un ciclo de violencia y guerras y socavando cualquier esfuerzo para sacar a la región de la espiral de violencia", según un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias palestina, Wafa.

Hamás tildó la expansión de la construcción en Cisjordania como un "paso" más en la política de Israel para "expropiar tierra e imponer el control total" sobre este territorio.

"Esta decisión colonial, junto a otras anteriores, es una peligrosa escalada y un reto flagrante al derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad", continuó el grupo islamista.

Aunque los asentamientos son legales según el derecho en Israel, a diferencia de los "puestos de avanzada", el inicio de un asentamiento, que sin embargo el Gobierno termina regularizando, todos ellos son ilegales ante el derecho internacional.

En verano de 2024, la Corte Internacional de Justicia llamó a Israel a desmantelar todos sus asentamientos en Cisjordania y sacar a los más de 503.700 colonos, según datos de Naciones Unidas, que residen en ellos.

Además, otros 233.600 colonos viven en Jerusalén Este, también ocupada desde 1967.