Japón muestra su "grave preocupación" de seguridad por patrullas aéreas de Rusia y China

La patrulla conjunta "no solo marca una expansión e intensificación de la actividad alrededor de Japón, sino que también es un claro intento de demostrar su autoridad frente a Japón, lo que supone una grave preocupación para la seguridad", dijo Koizumi en la red social X.

Dos aviones portamisiles rusos Tu-95MS "con capacidad nuclear" y bombarderos chinos H-6 equipados con misiles de largo alcance, apoyados por ocho cazas de la aviación china Jian-16 y un A-50 ruso, volaron, según Tokio, conjuntamente en torno a Japón entre las islas de Okinawa y Miyakojima, un paso con aguas y espacio aéreo internacionales.

En respuesta a la patrulla, añadió el ministro de Defensa, la Fuerza Aérea de Autodefensa del país asiático desplegó cazas y tomó "medidas estrictas" para prevenir violaciones de su espacio aéreo.

Confirmada por Pekín y Moscú respectivamente, la patrulla aérea transcurrió por el mismo estrecho tomado por el portaaviones chino Liaoning el pasado fin de semana, unas maniobras que contribuyeron a elevar el tono de la disputa entre Japón y China.

Tokio acusó a dos cazas chinos J-15 de fijar el sábado sus radares contra sendos F-15 de las Fuerzas Aéreas de Autodefensa japonesas, un acto considerado hostil por ser una de las funciones de apuntado de armamento antes de abrir fuego, y convocó al embajador de China en Tokio, Wu Jinghao, para expresar su "fuerte protesta".

El Gobierno chino acusó por su parte a Japón de difundir información falsa e interferir en sus ejercicios militares.

Este incidente es el más reciente episodio de tensión en plena disputa bilateral entre Tokio y Pekín, debido a unos comentarios el mes pasado de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en los que afirmó que un ataque militar chino a Taiwán podría justificar una intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) niponas.

Pekín respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas advertencias de viaje a Japón, la prohibición de importar productos del mar japoneses y la paralización de licencias para películas y conciertos procedentes del país vecino.