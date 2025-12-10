La bajada de aranceles estadounidenses a Suiza entra en vigor con carácter retroactivo

La nueva tarifa se aplica de forma retroactiva desde el 14 de noviembre, fecha en la que los gobiernos estadounidense y suizo anunciaron un principio de acuerdo al respecto tras la reunión en Washington del ministro de Economía helvético, Guy Parmelin, con el representante de Comercio norteamericano, Jamieson Greer.

A cambio de la reducción de aranceles norteamericana el país centroerueopeo bajará los impuestos a determinados productos pesqueros y agrícolas estadounidenses, sobre la base del texto publicado por Berna y Washington el 14 de noviembre, indicó un comunicado del Gobierno suizo.

También subrayó que Estados Unidos eximirá de aranceles a algunos productos suizos como componentes para aviación, cosméticos, productos de caucho y los de sectores donde ya no aplicaba tarifas, como el farmacéutico, el químico, el oro y el café

El gravamen del 39 %, uno de los más altos impuestos por Estados Unidos a sus socios comerciales, estaba teniendo graves repercusiones en importantes industrias del país centroeuropeo como la relojera y mecánica o el sector alimentario, en particular a populares exportaciones como el chocolate y el queso.

Pese a ello, Suiza siempre defendió su decisión de no imponer aranceles en represalia contra las exportaciones estadounidenses, bajo el argumento de que también perjudicarían a su economía.