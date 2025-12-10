La Bolsa mexicana cae un 0,45 %, contrario a índices de EE.UU. y baja 63.409,4 unidades

"En el mercado de capitales se registraron ganancias en Estados Unidos, tras los comentarios de Jerome Powell", explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró la sesión con una caída de 0,45 %, luego de dos sesiones de avances".

Al interior del mercado mexicano, indicó Siller, destacaron los retrocesos de las emisoras: Orbia (-3,32 %), Vesta (-2,67 %), GCC (-2,45 %), Inbursa (-2,1 %) y Banco del Bajío (-1,87 %).

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, indicó que con el movimiento de este día el índice mexicano ubicó su avance en diciembre en un -0,3 % y en lo que va del año +28,1 %.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El IPC terminó la jornada del miércoles con una contracción. Entre las 35 principales emisoras del índice, 23 cerraron en terreno negativo", detalló Covarrubias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,05 % frente al dólar, al cotizar en 18,18 unidades por billete verde, frente a los 18,19 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 220 millones de títulos por un importe de 17.698 millones de pesos (unos 973,4 millones de dólares).

De las 719 firmas que cotizaron en la jornada, 371 terminaron con sus precios al alza, 319 tuvieron pérdidas y 29 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el 6,78 %; de la empresa de productos de consumo frecuente Grupo Nutrisa (NUTRISA A), con el 5,77 %, y del conglomerado industrial Grupo Kuo (KUO B), con el 4,63 %.