La ecuatoriana-libanesa Ivonne Baki anuncia candidatura a la secretaría general de la ONU

"Estoy de candidata, sí, pero va a ser con Líbano que me va a nombrar, porque el Ecuador todavía no se ha decidido, pero voy a estar nombrada, sí, estoy de candidata. No quiero confirmar nada hasta que no se dé cien por cien, pero tengo el apoyo de Estados Unidos, por supuesto", dijo Baki en declaraciones a Radio Centro de Guayaquil.

Baki, que también tiene la nacionalidad libanesa, mantiene desde hace años una estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien asistió al certamen de Miss Universo, que tuvo lugar en Ecuador en 2004, cuando Baki era ministra de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Productividad.

"Haremos de la ONU el símbolo de la paz y la prevención de la guerra con acciones, no con reacciones. ¡Ya basta! ¡Es nuestra hora!", publicó Baki en su cuenta de la red social X, en la que adjuntó una publicación en portal de Beirut titulada: '¿Una mujer libanesa como nueva secretaria general de la ONU?'.

En Radio Centro consideró el martes que se debe "bajar la burocracia" en la ONU, órgano que se creó "después de la II Guerra Mundial para evitar una III Guerra Mundial".

"Estábamos a punto de entrar a una III Guerra Mundial si no fuera por Donald Trump, que llegó y salvó consiguiendo ya negociaciones", dijo, antes de agregar -sin más detalles- que ahora ella apoya en temas de paz en Medio Oriente.

Baki, de padres inmigrantes libaneses y nacida en la ciudad ecuatoriana Guayaquil, recordó los problemas entre Gaza e Israel, así como lo que ocurre en Siria y lo que está pasando en Líbano. "Se están arreglando todos los problemas, iba a haber una III Guerra Mundial, todavía falta Ucrania y Rusia, pero se va a arreglar", vaticinó.

"Ese era el rol de Naciones Unidas, no del presidente de Estados Unidos, de Naciones Unidas, tiene que cambiarse la burocracia" que -en su opinión- actúa desde lejos, "en lugar de ir a sentarse con cada uno de los presidentes".

Tras asegurar que en los problemas se registran muchos "egos y egoísmos", anotó que "en una mesa de negociaciones, no ves sino hombres, ya hace falta el rol de la mujer, junto con el hombre, para que diga 'basta de los egos'", finalizó.

Baki, que vivió en Líbano durante la guerra civil, luego en Francia y Estados Unidos, donde estudió arte en La Sorbona y administración pública en Harvard, respectivamente, apoyó el proceso de paz entre Ecuador y Perú, que terminó con años de tensiones fronterizas.

También lideró la iniciativa Yasuní-ITT (Ishpingo-Tambococha-Tiputini), un proyecto para dejar el petróleo bajo tierra en el Parque Nacional Yasuní, a cambio de contribuciones internacionales, pero como no se consiguió el apoyo, finalmente fue explotado.

No obstante, en una reciente consulta popular, los ecuatorianos lograron que se frenen las operaciones petroleras en el bloque, algo que aún está en proceso de desmantelamiento.