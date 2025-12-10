La Fiscalía de Bolivia reporta 73 feminicidios y 27 infanticidios en lo que va de 2025

Los datos fueron registrados por el Ministerio Público en el periodo entre el 1 de enero al 8 de diciembre de este año, informó esta jornada el fiscal superior de Vida y Personas de la Fiscalía General, Sergio Fajardo.

"Hacemos un llamado urgente a la sociedad y al Estado para que redoblen los esfuerzos en la prevención de la violencia y la protección de los grupos más vulnerables”, dijo Fajardo.

El fiscal explicó que la mayoría de los hechos se registraron en el eje central del país, conformado por las regiones de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, las más pobladas.

La Fiscalía detalló en un comunicado de prensa que La Paz reportó 30 feminicidios, seguido por Santa Cruz donde ocurrieron 16, en Cochabamba once, mientras que Oruro y Potosí reportaron seis cada uno, en Tarija se registraron tres y en Chuquisaca uno.

Uno de los casos de feminicidio más recientes se registró en El Alto, ciudad vecina de La Paz y la segunda más poblada del país, donde en un terreno baldío fue hallado el cuerpo de una mujer de 33 años con signos de violencia.

La mujer murió por una asfixia por estrangulamiento y el principal sospechoso, su pareja, fue enviado a prisión con detención preventiva por seis meses.

Por otra parte, la Fiscalía reportó que 27 menores de edad murieron de forma violenta en lo que va del año, siendo Cochabamba la región que concentra el mayor número de víctimas con ocho infanticidios, La Paz con siete, Santa Cruz reportó seis, Potosí tres, Oruro dos y Chuquisaca uno.

Uno de los casos recientes que más conmovió a la población ocurrió en octubre en La Paz, donde un niño de dos años perdió la vida por un golpe en la cabeza.

El padre y la niñera del menor son los principales sospechosos y además son investigados por maltrato, pues se verificó que el niño tenía desnutrición y lesiones anteriores.

En 2024, la Fiscalía boliviana registró 84 feminicidios, 34 infanticidios y 50.325 casos de delitos relacionados a la Ley 348, la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, vigente en el país desde 2013.

La Ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos sucesos.