La India celebra en casa la inscripción del Diwali en la lista mundial de la Unesco

La delegación anfitriona celebró la inclusión del "Deepotsav" o Diwali como una victoria diplomática y cultural que valida ante el mundo el mensaje central de la festividad, la victoria de la luz sobre la oscuridad, del conocimiento sobre la ignorancia y del bien sobre el mal.

El anuncio vino seguido de una gran celebración por parte de la delegación anfitriona, con bailes, música y una proyección de fuegos artificiales en las pantallas de auditorio.

"Hoy es un día de gran orgullo para la India, un momento en el que celebramos con todo el mundo el Diwali, el festival de las luces, que se inscribe en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. Para todos los ciudadanos indios este es un momento muy emotivo porque el Diwali no solamente se celebra, se vive, se absorbe entre las generaciones y es la garantía de que la luz prevalecerá y de que la esperanza volverá a ser vislumbrada", dijo en la sala el ministro de Cultura de la India, Gajendra Singh Shekhawat.

El expediente destaca el Diwali como un fenómeno sincrético enraizado en la mitología hindú (conmemorando el regreso del dios Ram a Ayodhya), aunque es festejado también por jainistas, sijs y budistas, funcionando como el mayor cohesionador social del subcontinente.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fiesta se caracteriza por el encendido de millones de "diyas" (lámparas de arcilla y aceite) que iluminan las casas, templos y espacios públicos, así como por la creación de "rangolis", intrincados diseños geométricos y florales hechos con polvos de colores en el suelo de las entradas para atraer la prosperidad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con esta inscripción, la India suma otro "peso pesado" a su catálogo en la Unesco, uniéndose a elementos icónicos previamente reconocidos como el Yoga, el Kumbh Mela y la Durga Puja de Calcuta, concretando su estrategia de proyección de poder blando a través de su patrimonio espiritual.