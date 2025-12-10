La inflación interanual en Brasil baja al 4,46 %, su menor nivel en catorce meses

La tasa de inflación para un período de doce meses no había bajado desde septiembre de 2024 (4,42 %), según los datos divulgados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE).

La inflación acumulada en los once primeros meses del año se ubicó en el 3,92 %, por debajo del 4,29 % acumulado en el mismo período de 2024.

La tasa de noviembre, por su parte, fue del 0,18 %, muy inferior al 0,39 % del mismo mes del año pasado (y la menor para un mes de noviembre desde 2018), pero el doble que el 0,09 % registrado en octubre de este año.

De acuerdo con el IBGE, el aumento de la tasa entre octubre y noviembre fue provocado por el incremento del 11,9 % que registraron los precios de los pasajes aéreos, que tuvo un impacto de 0,07 puntos porcentuales en la inflación mensual, así como por el reajuste del 1,27 % de las tarifas eléctricas residenciales.

Pese al repunte de los precios en noviembre, las tasas acumuladas en el año y en el interanual son compatibles por primera vez con la meta que se propuso el Banco Central de terminar 2025 con una inflación de, como máximo, un 4,5 %.

Los economistas del mercado prevén que Brasil registrará una inflación del 4,40 % en 2025, por debajo de la del año pasado (4,83 %), y que en 2026 el índice caerá hasta el 4,16 %.

Para frenar la inflación, el Banco Central mantiene la tasa básica de intereses del país en el 15 % anual, su mayor nivel en las dos últimas décadas, lo que, según los analistas y el Gobierno, explica la desaceleración económica en Brasil este año.

Brasil registró un crecimiento económico del 3,4 % en 2024 y la última previsión de los economistas es que la tasa se desacelere hasta el 2,25 % en 2025.