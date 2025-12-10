La inflación subió un 0,7 % en China en noviembre, su ritmo más alto en más de año y medio

Los datos divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reflejan que tras dos meses consecutivos de caídas seguidos de un inesperado repunte del 0,2 % en octubre, el indicador cumple ahora con las expectativas más extendidas entre los analistas.

Cabe recordar que, en seis de los once meses de este año, el IPC de China ha sido negativo, y que su mayor repunte hasta ahora se había producido en enero (+0,5 %), un mes antes de experimentar justamente su bajada más acusada (-0,7 %).

Pese al resultado positivo en la comparación con noviembre de 2024, el dato intermensual sorprendió por la parte negativa al caer un 0,1 %; en octubre había aumentado un 0,2 % y los analistas esperaban que se repitiese esa marca en el penúltimo mes del año.

El estadístico de la ONE Dong Lijuan atribuyó el repunte interanual a los precios alimentarios, que pasaron de caer un 2,9 % en octubre a aumentar un 0,2 %, y especialmente, a los de las verduras frescas, que pasaron de una tasa negativa del 7,3 % a una subida del 14,5 %, su primer repunte tras nueve meses de bajadas.

En cualquier caso, el experto gubernamental también destaca que la inflación subyacente, medición que excluye los precios energéticos y precisamente los alimentarios por su volatilidad, repitió una subida del 1,2 % interanual.

A la hora de explicar por qué los precios cayeron entre octubre y noviembre, Dong apunta a la 'Semana Dorada' -período vacacional tras el Día Nacional, el 1 de octubre-, que provocó una bajada estacional en los servicios.

Zichun Huang, de la consultora británica Capital Economics, apunta que el dato de noviembre es la cota interanual más alta marcada por el IPC desde el final de los años del 'cero covid' si se exceptúa la volatilidad del Año Nuevo chino, pero asegura que la mencionada subida de los precios alimentarios se debe a "disrupciones meteorológicas".

La experta pronostica que los precios al consumidor volverán a marcar una tendencia deflacionista el año que viene y en 2027.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que, tras cuatro meses aminorando descensos, profundizó en noviembre en la tendencia negativa que mantiene desde hace más de tres años al descender un 2,2 %.

Esa caída es 0,1 puntos superior a la del mes anterior y también queda por debajo de lo esperado por los analistas, que anticipaban que el IPP continuaría con su relativa recuperación y se situaría en un -2 % en noviembre.

Dong achaca la situación a una base comparativa más alta el año pasado, y se centra en el dato intermensual, en el que los precios industriales experimentaron su segunda alza consecutiva -de nuevo, del 0,1 %- gracias a la demanda invernal de carbón y gas natural o al aumento de los precios internacionales de los metales no ferruginosos.

Por su parte, Huang cree que la relativa mejora del IPP no se debe a la campaña de Pekín para tratar de atajar la situación de exceso de capacidad en los sectores industriales, y anticipa que ese problema "sigue siendo grave" y se mantendrá así en el futuro cercano.