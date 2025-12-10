La música y danza aimara Sarawja de Perú entra en la lista de Patrimonio de la Unesco

"El Sarawja es mucho más que música y danza; es una práctica colectiva que celebra la vida, la tierra y la abundancia y que expresa, a través del canto, la música y el encuentro comunitario, valores de reciprocidad, solidaridad y un profundo vínculo con la naturaleza", declaró el delegado permanente de Perú ante la Unesco, Ramiro Silva.

Esta inscripción "reconoce también la resiliencia de las comunidades portadoras que han preservado y transmitido esta expresión a lo largo del tiempo", agregó el diplomático.

La decisión fue adoptada durante la vigésima sesión del organismo en Nueva Delhi, que reconoció al Sarawja —también conocido como Sarawjatana— como "el vehículo más importante de identidad social y cultural en su región, ya que fortalece cada año un sentido de pertenencia vinculado a las costumbres, la lengua nativa, el territorio y la historia" en los distritos de Cuchumbaya, Carumas y San Cristóbal.

El Sarawja es practicado cada año por los habitantes de estos tres distritos, ubicados en el departamento de Moquegua, en el sur de Perú.

La población de estas zonas, unas 5.000 personas según el Censo Nacional de 2017, se identifica como parte del pueblo aimara y se dedica mayoritariamente a la agricultura.

La práctica es ejecutada por grupos de danza circular conocidos como "ruedas", debido a que su coreografía incluye movimientos en filas paralelas o círculos concéntricos. Estos grupos están compuestos por parejas casadas y personas vinculadas a ellas mediante relaciones de amistad y padrinazgo.

Durante las festividades anuales, las "ruedas" se visitan unas a otras de pueblo en pueblo interpretando el Sarawja. Los anfitriones reciben a los visitantes con productos agrícolas y platos locales, en una celebración que honra tanto el ciclo de la vida como el ciclo agrícola.

La música se caracteriza por combinar el canto en aimara y en español, así como por el uso del charango —un instrumento de hasta 24 cuerdas— y el vestuario femenino anaco, una prenda prehispánica elaborada en lana.

No es la primera vez que la tradición de esta etnia recibe atención del organismo; el patrimonio cultural inmaterial de las comunidades aimara ya fue incluido en el Registro de Buenas Prácticas de Salvaguardia de la Unesco en 2009, a propuesta conjunta de Bolivia, Chile y Perú.