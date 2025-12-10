La Navidad cobra vida en Medellín con alumbrados, fantasía y tradiciones

"En Navidad, Medellín te quiere", como fue denominada la edición 58 del alumbrado, propone una "fantasía tejida a mano" para celebrar los 350 años de fundación de la ciudad, además de los 70 años de Empresas Públicas de Medellín (EPM), responsable de la monumental decoración que se extiende por los parques y vías principales.

Medellín, que cada año se transforma en un gran escenario navideño y turístico, brilla en estos días con cerca de 600 kilómetros de mangueras luminosas y 25.000 figuras tejidas a mano por 150 artesanos para llenar de magia 61 puntos de la ciudad.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, señaló que proyectan la llegada de aproximadamente 225.000 turistas este mes y unos 190.000 en enero de 2026.

"Este es un esfuerzo grande para tener uno de los alumbrados más lindos del mundo para que salgan las familias a disfrutar la Navidad (...) volvemos a nuestra esencia con el pesebre, el carriel (bolso de cuero) y la natilla", comentó Gutiérrez, quien precisó que estarán encendidos hasta el 12 de enero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 2011, la revista National Geographic incluyó al alumbrado navideño de Medellín entre los diez mejores del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El núcleo de los alumbrados es un corredor de unos 1,5 kilómetros entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM, con una decoración en el Paseo del Río que tiene como hilo conductor los siete cerros tutelares de Medellín: Las Tres Cruces, Nutibara, La Asomadera, Pan de Azúcar, El Volador, El Picacho y Santo Domingo, acompañado por un jardín colgante sobre el cauce del río.

La iluminación incluye un árbol navideño de 25 metros de alto, adornado con orquídeas moradas que ofrece una experiencia inmersiva en la ciudad, que ya se iluminó con velas y faroles en la tradicional Noche de las Velitas, una vigilia previa a la Inmaculada Concepción que marca el inicio de las fiestas navideñas en el país.

Las calles y parques de barrios como Belén, Manrique, Robledo y Buenos Aires, entre otros, fueron cubiertos con faroles, figuras de la Virgen María y velas de colores para hacer juego con los balcones adornados.

Este año, la edición 51 del Desfile de Mitos y Leyendas, una puesta en escena con un aire carnavalesco, se concentró en el homenaje a los barrios, una presentación en la que destacaron unas medusas grandes y coloridas.