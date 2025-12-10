La noche en que el Estadio Nacional le dio a la Nobel Gabriela Mistral su mayor homenaje

La dimensión de la figura de la maestra rural de Vicuña (norte) convertida en icono universal quedó plasmada en el apoteósico homenaje que, hace más de siete décadas, le rindió el pueblo chileno reunido en un partido de fútbol en el Estadio Nacional de Santiago, recinto protagonista de las más grandes historias del país austral.

Fue el 31 de octubre de 1951. Se jugaba un clásico decisivo entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica, pero la verdadera expectación radicaba en el “inmensamente superior” espectáculo cultural en honor a Mistral, recién galardonada con el Premio Nacional de Literatura.

La poetisa, que no residía en Chile desde 1938, había sido distinguida ese año con un reconocimiento que su entorno calificó de “tardío” por venir años después del galardón sueco y cuya ceremonia en el Teatro Municipal les pareció “insípida”.

En ese contexto, el coautor del libro 'Gabriela Mistral y la Universidad de Chile', Gabriel González, subraya el valor de este hito: “históricamente constituye un tesoro para la historia literaria y cultural del país”.

“No tengo conciencia de algo así a un poeta, lo más cercano son los funerales de Pablo Neruda o cuando gana el Premio Nobel en 1971 y tiene una marcha masiva junto a Salvador Allende en La Alameda”, recapitula González sentado en la 'Sala Neruda' del Archivo Central de la universidad, que el propio poeta ayudó a decorar.

Y añade: “el segundo de mayor envergadura es la muerte de Mistral que se hace en la Casa Central parte de sus funerales y que aglutinó a cientos de miles de personas en Santiago”.

El homenaje en el estadio, registrado como iniciativa de la “barra de la U”, fue orquestado por las autoridades universitarias e incluyó al Teatro Experimental, el Coro Sinfónico y la Escuela de Danza lo cual, según González, “demostró que la relación de la poeta era con el ‘cuerpo dinámico’ de la institución, no solo con sus autoridades”.

Las entradas se agotaron con quince días de anticipación, y la multitud desbordó el aforo, con más de 60.000 personas que llegaron a invadir el césped, dejando libre solo el rectángulo de juego.

El espectáculo de 35 minutos sobre la vida y obra de Mistral que tomó dos meses organizarlo fue concebido por Jorge Lillo, uno de los directores más importantes del teatro experimental chileno, y movió la fibra emotiva de los presentes.

“Aquí en este campo de deportes está tu pueblo, reunidos el obrero junto al magnate; el anciano junto a los hijos... Todos estamos unidos ahora para decir tu nombre y ofrecerte este homenaje tardío. Acéptalo y perdona el olvido de las gentes, tú que supiste perdonar, tú que fuiste modesta hasta la humildad”.

El texto, declamado por altoparlantes, desencadenó aplausos precedidos de lágrimas cuando una actriz personificando a la poeta, ascendió por una simbólica y monumental escalinata mientras una representación del rey Gustavo de Suecia le entregaba el Nobel.

Con el ‘Aleluya de Händel’ de fondo y un cielo santiaguino encendido por fuegos artificiales cerró ese momento único, que al círculo íntimo de Mistral le pareció “increíble y digno”, y así lo transmitieron en sus cartas a la poeta.

La Universidad de Chile también le comunicó formalmente a Mistral sobre este evento posterior a su realización, pero no existe recolección de que hubiese una respuesta por parte de la escritora chilena.

“Tenemos más de 20 mil piezas digitalizadas en la Biblioteca Nacional, que es un montón, pero hay vacíos. No sabemos lo que contestó y también cabe que no haya contestado, no es primera vez que Mistral no contesta”, asegura González.

“Veo muy difícil que hoy en día ocurra algo así en el fútbol porque no tienen la importancia cultural que tenían en aquella época en la que tan relevante como ir al partido, era ir a ver el espectáculo artístico que estaba programado”, dice González.

La resonancia de Mistral tampoco puede ser comparada, su amigo y exsenador chileno Radomiro Tomic lo consolidó en una idea que González resume como una figura “símbolo de unión nacional”.

Su vida fue una historia de esfuerzo que el pueblo chileno podía sentir como propia: una maestra rural, sin título formal universitario, que logró abrirse camino en la alta diplomacia y la literatura mundial.

A 80 años del Nobel, Mistral conserva su lugar como “símbolo de reunión moral de chilenos de toda condición, creencias y partidos”, que describió Tomic.

“Tiene pleno sentido en la medida que este Gobierno (de Gabriel Boric) decidió poner una figura de consenso en la Plaza Italia –donde antes del estallido social de 2019 reposaba la estatua del militar de guerra Manuel Baquedano que fue vandalizada– y sectores de izquierda ni sectores de derecha rechazaron la medida”, cierra González sobre la enorme escultura que será inaugurada a inicios de 2026.