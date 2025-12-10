La OEA insta a esperar resultados y vigilar el escrutinio de las elecciones en Honduras

El organismo indicó en un comunicado que los partidos políticos, candidaturas y autoridades deben "esperar los resultados oficiales y mantener una vigilancia activa sobre los escrutinios en curso, para asegurar que las fases finales del proceso se desarrollen conforme a la ley y reflejen fielmente la voluntad del pueblo hondureño".

La MOE/OEA subrayó que los liderazgos políticos deben actuar "responsablemente" para preservar la convivencia social y reiteró su llamamiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) a "agilizar" el conteo de votos y garantizar la "máxima transparencia" en el proceso.

El organismo recordó que las autoridades electorales son las únicas facultadas para validar los comicios y que continuará monitoreando el desarrollo del proceso, conforme al capítulo V de la Carta Democrática Interamericana.

Desde que se celebraron las elecciones el CNE dispone de 30 días para anunciar los resultados finales, que por ahora dan la ventaja al candidato del Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura -quien es respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump-, con 1.298.835 votos (40,52 %).

En el segundo lugar se ubica el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 sufragios (39,48 %), mientras que la aspirante del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %), según el último cómputo del CNE, con el 99,40 % de las actas escrutadas.

De las elecciones todavía resta por escrutar 2.773 actas electorales que presentan inconsistencias, y que podrían suponer más de 500.000 votos, por lo que se hará un escrutinio especial para el que todavía no se ha fijado fecha, pero que podría ser esta semana.

La MOE/OEA volvió a expresar su rechazo a "cualquier llamado a alterar el orden público" durante las fases finales del escrutinio y advirtió que este tipo de convocatorias representan "un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral y, por tanto, alterar la voluntad popular expresada democráticamente en la jornada del pasado 30 de noviembre".

También enfatizó en la importancia de que las fuerzas de seguridad resguarden los materiales electorales que expresan la voluntad popular, y que, según la Constitución, las Fuerzas Armadas deben permanecer a disposición del CNE para garantizar que cumpla sus funciones "sin ningún tipo de presión".

La petición de la MOE/OEA se produce un día después de que el expresidente y coordinador general del Partido Libre, Manuel Zelaya, llamara a activistas del partido a movilizarse hacia el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop, estatal), que funciona como centro de apoyo logístico del CNE, en protesta por los resultados de las elecciones.

Este miércoles, las protestas continuaron en Tegucigalpa, donde un pequeño grupo de manifestantes, que se identificaron como empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se concentró frente a la institución y quemó neumáticos.

También se reportó una movilización similar en la carretera que conecta las ciudades de El Progreso y Tela, norte del país.

Los hondureños votaron para elegir al sucesor de Xiomara Castro, que está previsto que tome posesión el próximo 27 de enero, lo mismo que para tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano.