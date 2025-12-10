La película mexicana ‘La Cazadora’ se estrenará en el Festival de Sundance 2026

Con la presentación este miércoles de la programación del evento más importante para el cine independiente en Estados Unidos, la directora americana y mexicana Suzanne Andrews vuelve a este certamen donde, en 2019, obtuvo el premio del jurado en la sección Cortometrajes: Ficción de EE.UU. por su obra ‘Green’, coescrita y dirigida por ella.

El elenco de ‘La Cazadora’ está conformado por Paz, galardonada con el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes por su interpretación en ‘Emilia Pérez’ (2024), así como de Teresa Sánchez, quien fue condecorada con el premio especial del jurado a la actuación en Sundance por ‘Dos Estaciones’ (2022), y del cantante del regional mexicano Eme MalaFe, quien se tendrá su debut como actor.

Según un comunicado compartido por la cinta, este proyecto -inspirado en hechos reales y desarrollado en la fronteriza Ciudad Juárez- narra la historia de una mujer que responde a un llamado desesperado frente a la impunidad que rodea a la violencia contra las mujeres.

Un problema que ha marcado al estado vecino de EE.UU. desde 1991 con feminicidios que superan los 2.300 casos y más de 280 desapariciones.

“‘La Cazadora’ es un proyecto que me atravesó profundamente desde la primera lectura. Interpretar a una mujer que decide enfrentarse a un sistema que insiste en silenciarla ha sido uno de los retos más intensos y transformadores de mi carrera”, aseguró Paz sobre su participación en el filme.

Además reconoció la visión de Sundance “por siempre impulsar historias valientes y necesarias”.

Por su parte, Andrews agradeció la inclusión de su obra en la programación de este encuentro del cine internacional y explicó que le llevó diez años concretarlo.

“Hace diez años, me lancé por este camino con la intención de entender las circunstancias, las injusticias, y las emociones que empujaron a una mujer hacia estos actos desesperados”, subrayó.

Asimismo, agregó, que su objetivo como cineasta es “sumergir al espectador en la perspectiva de la protagonista con el fin de llegar a una empatía profunda y desafiante”.

El Festival Sundance celebrará su próxima edición en Park City del 22 de enero al 1 de febrero del próximo año, y contará con 90 largometrajes y los siete proyectos de episodios de 28 países y territorios, entre los que figuran títulos como ‘The Gallerist’, con Jenna Ortega y Natalie Portman, o el debut de la compositora Charli XCX en ‘I Want Your Sex’.