La policía de Portugal desarticula red internacional dedicada al blanqueo y fraude fiscal

En un comunicado, la PJ explicó que cumplió con 67 órdenes de búsqueda en varios puntos del norte del país ibérico, como Espinho, Paredes, Póvoa de Varzim, Oporto, Valongo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira y Vila Nova de Gaia.

Aparte de los siete arrestados, hay al menos 45 individuos y empresas que han sido declarados sospechosos formales, una figura previa a la acusación formal en Portugal.

La banda supuestamente empleaba el sistema bancario portugués para llevar a cabo el blanqueamiento de dinero, a través de la creación de sociedades y cuentas bancarias por las que hacían circular los fondos provenientes de la práctica 'trade based money laundering', que consiste en hacer pasar beneficios obtenidos en actividades ilegales como si fueses legales, a través de transacciones de comercio internacional para ocultar su origen.

Así, los fondos ilegales eran depositados en cuentas bancarias creadas para ese efecto en Portugal y luego eran transferidos a otras domiciliadas en otros países europeos.

Durante dos años, la investigación halló indicios de depósitos en efectivo superiores a 141 millones de euros, con un total de 209 millones de euros transferidos a través de esas cuentas.

En esta operación, donde han participado más de 170 agentes, la policía se ha incautado de seis inmuebles urbanos, nueve vehículos de alta gama, 74 cuentas bancarias controladas por sospechosos en Portugal y saldos de 67 cuentas bancarias en 11 países europeos.

Las autoridades lusas también han decomisado cerca de 300.000 euros en efectivo, documentos, material informático, tarjetas bancarias y de telecomunicaciones, documentación falsa y armas de fuego.

Esta previsto que los detenidos comparezcan este miércoles ante el Tribunal de Instrucción Penal de Oporto, en el norte de Portugal, para un primer interrogatorio judicial con vistas a que se les apliquen medidas cautelares.