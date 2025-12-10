La Unesco reconoce a Chile su circo de tradición familiar como patrimonio inmaterial

El reconocimiento incorpora a la lista una tradición que recorre el país de norte a sur, sostenida por familias que viajan en autocaravanas y levantan sus carpas en ciudades, pueblos y zonas rurales para mantener vivo un oficio que forma parte del imaginario chileno.

"Recibimos con profunda emoción y gratitud, en nombre del Estado de Chile y de nuestro presidente Gabriel Boric la decisión de este comité de inscribir el circo de tradición familiar en Chile en la lista representativa del patrimonio cultural y material de la humanidad", dijo en Nueva Delhi la subsecretaria de Patrimonio Cultural de Chile, Carolina Pérez, tras conocerse la decisión de la Unesco.

"Este reconocimiento es sobre todo un reconocimiento a las familias, compañías, comunidades portadoras que han sostenido, transmitido y renovado durante generaciones, saberes, prácticas y ritos que forman parte de nuestra identidad colectiva", añadió, y animó al resto de países con tradición circense a buscar su reconocimiento por la Unesco.

Cada circo está integrado por familias que desarrollan su vida bajo la carpa y que mantienen rituales propios —como bautizos, debuts, matrimonios o funerales— mientras sus integrantes asumen múltiples oficios, desde acróbatas y payasos hasta técnicos o maestros de ceremonia, sin distinción de género.

Además de su valor cultural, el circo cumple una función social: organiza funciones solidarias, acompaña a comunidades afectadas por desastres naturales y se ha convertido en un espacio inclusivo para mujeres, personas LGTBIQ+ y artistas históricamente marginados. Su actividad itinerante también aporta dinamismo económico a las localidades donde se instala.

El plan de salvaguardia presentado por Chile incluye nuevas medidas de protección laboral, el fortalecimiento de sindicatos y asociaciones circenses, la creación de un archivo nacional del circo tradicional y programas de formación para niños y jóvenes, entre otras iniciativas consensuadas con la comunidad circense.

La inclusión en la lista reconoce la importancia cultural del elemento y compromete al Estado a asegurar su preservación y transmisión, además de darle visibilidad internacional.

La candidatura se suma a otros elementos chilenos reconocidos por la Unesco, como el baile chino (2014) y la alfarería de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, incorporada en 2022 a la lista de salvaguardia urgente.