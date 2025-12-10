La viuda de un palestino "ejecutado" cuyo cuerpo retiene Israel: "Llevo meses sin vivir"

"Llevo meses sin vivir. No quiero salir de casa. Nidal era mi alma y mi todo", explica Manal, periodista de profesión, vestida toda de negro y con un colgante que contiene una pequeña fotografía de su marido.

El pasado 10 de junio, según reveló una investigación publicada este martes por la ONG israelí B’Tselem tras recabar testigos y vídeos grabado por periodistas, soldados israelíes mataron a Nidal Amirah y a su hermano Jaled, de 35 años, ambos desarmados, en lo que la organización califica de "ejecuciones", ya que los hombres no "representaban ninguna amenaza" para las tropas.

Desde junio, los cuerpos de los hermanos siguen en manos de las autoridades de Israel postergando "el dolor y la tortura" de ambas familias, que reclaman su derecho al duelo y a poder enterrarlos en su tierra, dejando en ellas "una herida emocional", denuncia B’Tselem.

"He contactado con diferentes organizaciones, incluso el Ejército israelí, y les he pedido que nos entreguen el cuerpo de mi marido y su hermano, pero no he recibido respuesta. Solo la ONG (israelí) Hamoked logró confirmarme la defunción de ambos", cuenta Manal desesperanzada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Explica que Nidal y su hermano fueron el 10 de junio a la Ciudad Vieja de Nablus para evacuar a una familia que había quedado atrapada con el inicio de la redada israelí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Aquella mañana Nidal se levantó y desayunó. Poco después recibió una llamada de un amigo que necesitaba ayuda para evacuar a su familia. Yo le supliqué que no fuera por miedo, pero Nidal siempre quería ayudar" prosigue Manal.

Como se muestra en las imágenes y en el análisis forense del vídeo de B’Tselem, ambos hermanos iban desarmados y "no hay ninguna indicación en las imágenes de que los hermanos tuvieran la intención de enfrentarse a los soldados".

Desde los ataques de Hamás de octubre de 2023, las redadas del Ejército contra la Ciudad Vieja de Nablus son diarias y más agresivas. Así lo trasladan a EFE tres de los periodistas palestinos que cubrieron y grabaron el asesinato de los dos hermanos.

"Los periodistas palestinos estamos pagando un alto precio porque hay más censura y nos controlan más cuando intentamos documentar los ataques israelíes", cuenta uno de ellos, Mohamed, de 26 años, en una cafetería de Nablus. Su vídeo es uno de los usados por B’Tselem para su informe.

Este joven reportero natural de Yenín, que no quiere desvelar su apellido por temor a represalias, llegó a Nablus el 10 de junio a primera hora de la mañana para cubrir la redada, tras ver en las noticias que el Ejército iba a lanzar una nueva operación.

"Yo presencié y grabé el ataque contra Nidal. Cuando las tropas empezaron a abrir fuego, dejé el móvil grabando y me escondí para no resultar herido. Para nosotros lo importante era al menos dejar grabado todo lo que estaba pasando", agrega.

En el informe de la ONG, Muhamad Sayeh, fotógrafo de 39 años, recuerda cómo vivió el asesinato de Nidal: "Oí otra ronda de seis o siete disparos, y lo vi desplomarse en el suelo. Grité: '¡Lo han matado!'. Después, un soldado disparó un tiro en mi dirección. Dio en la pared junto a mí y un pequeño trozo de metralla me hirió en la mano".

El caso de Nablus sale a la luz después de que el pasado 27 de noviembre se publicara otro vídeo en el que soldados israelíes mataban a dos palestinos: Yusef Asasah, de 39 años, y Muntaser belah Abdalah, de 26 años, cuando estaban desarmados y en actitud de rendición, unos hechos calificados de "ejecución" por el Gobierno palestino.

Para B'Tselem "las ejecuciones se han convertido en una práctica habitual del Ejército israelí" no solo en Gaza sino también en diferentes puntos de Cisjordania.