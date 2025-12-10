Las regalías por petróleo y gas cayeron 8,8 % en Perú, de enero a noviembre de 2025

Lima, 10 dic (EFE).- Las regalías del sector hidrocarburos en Perú acumularon 995 millones de dólares pagados al Estado entre enero y noviembre, un 8,8 % menos que en el mismo periodo de 2025, a raíz de una contracción de la producción de petróleo y gas, así como de las inversiones privadas en esta actividad en lo que va del año, según informó este miércoles la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).