Las regalías por petróleo y gas cayeron 8,8 % en Perú, de enero a noviembre de 2025

Este monto por regalías en los once meses de 2025 contrastó con la cifra de 1.091 millones de dólares pagada por el mismo concepto por las empresas de hidrocarburos en similar periodo del año pasado.
Además, las firmas petroleras y gasíferas pagaron 76,8 millones de dólares por concepto de regalías en noviembre último, el cual fue menor en 23,2 % respecto a los 100 millones de dólares registrados en el mismo mes de 2024.
La SNMPE explicó que, en noviembre pasado, las compañías del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías un desagregado de 40,2 millones de dólares por la explotación de gas natural, 23,5 millones de dólares por la producción de líquidos de gas natural y 13 millones de dólares por petróleo.
El gremio detalló que la producción de petróleo cayó 19 % en noviembre último, respecto al mismo mes de 2024, y el gas natural se contrajo en 9 %, en el mismo mes.
Igualmente, las inversiones privadas en el sector cayeron 7,6 %, de enero a agosto pasados, al sumar 311,8 millones de dólares.