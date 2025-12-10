Latinoamérica es la región más desigual por ingresos y también de las que más en riqueza

El 10 % de los más ricos en Latinoamérica concentran el 57 % de los ingresos, mientras que el 50 % de los más pobres se tienen que contentar con el 8 % del total, según el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales (WIL) que publicó este miércoles su Informe sobre la Desigualdad Global.

En el mismo señala que sólo el África subsahariana y el sur y el sudeste de Asia se acercan a ese nivel de desigualdad, con un 55 % de ingresos para el 10 % más privilegiado y un 10 % y 14 %, respectivamente para el 50 % en la parte baja de la escala social.

En términos de riqueza, Latinoamérica también es una de las regiones con más desigualdades internas en términos de riqueza, ya que el 1 % más rico es propietario del 36 % de todos los bienes, un porcentaje que sólo se supera en Oriente Medio y el norte de África (37 %) y, sobre todo, en Rusia y Asia central (46 %).

Como elemento comparativo, ese 1 % de la cúspide en Europa es dueño del 25 % de la riqueza y del 34 % en Norteamérica y Oceanía.

En el extremo inferior, el 50 % más pobre de la población latinoamericana únicamente posee el 3 % de la riqueza, una cifra equivalente a la de Europa, pero superior a la que se constata en Norteamérica y Oceanía (1 %) y a la del África Subsahariana (1 %) o a la de Oriente Medio y el norte de África (1 %).

El economista mexicano Ricardo Gómez Carrera, autor principal del estudio, señala en declaraciones a EFE que en entre 2014 y 2024 en México y Chile "ha disminuido un poco la desigualdad" pero "sigue en niveles extremadamente altos", mientras en Colombia y Brasil ha aumentado un poco.

Argentina se mantiene como una excepción relativa, ya que aunque la brecha de ingresos entre el 10 % de los más ricos y el 50 % de los más pobres es significativamente menor que en la mayor parte de los otros países latinoamericanos, ha aumentado del 32 % en 2014 al 36,8 % en 2024.

Esa misma excepción es perceptible en la distribución de la riqueza, con un 58,7 % en manos del 10 % más privilegiado, una cifra muy elevada pero netamente inferior al 69 % de media en Latinoamérica.

México ha experimentado el cambio más notable en esos 10 años y ha pasado de ser el más desigual de los grandes países latinoamericanos en términos de ingreso, con una brecha que se ha reducido en un tercio, y eso fundamentalmente por el aumento de los salarios mínimos, subraya Gómez Carrera.

"La desigualdad -argumenta el responsable del estudio- se puede reducir si hay política redistributivas (con ayudas sociales a partir de lo recaudado con los impuestos) pero también con políticas predistributivas (...) como el aumento del salario mínimo".

Pese a todo, su patrón de la distribución de riquezas se mantiene muy polarizado, con un 70,6 % en manos del 10 % más rico y un 2,3 % en el del 50 % más pobre.

Chile tiene unos parámetros muy similares en lo que se refiere a la riqueza (2,6 % para el 50 % más pobre, 69,4 % para el 10 % más rico) y también ha disminuido la brecha de ingresos, aunque en mucha menor proporción.

La tendencia ha sido opuesta en Brasil, donde el 10 % más rico se lleva alrededor del 59 % de los ingresos (y el 70,1 % de la riqueza), mientras el 50 % más pobre se tiene que contentar con el 9 % (el 2,4 % de la riqueza).

Y ese mismo movimiento a mayor desigualdad, pero más agudizado, se ha producido desde 2014 en Colombia, donde el 10 % de los más privilegiados concentran el 60 % de los ingresos (y el 70,9 % de las riquezas), al tiempo que el 50 % en la base de la escala social se quedan con el 7 % (2,2 % de la riqueza).

De estos cinco países, Argentina destaca por ser el que tiene el mayor nivel de ingresos medios, alrededor de 52.000 euros anuales en paridad de poder adquisitivo, muy por encima de Chile (19.000), México (13.500), Brasil (12.500) y Colombia (12.000).