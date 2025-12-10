Ledezma: "Quieren cazar a María Corina Machado, la quieren desaparecer"

"En Venezuela lo que hay es una lucha de líderes democráticos como Edmundo González y María Corina Machado contra una mafia. Y esta mafia, esta corporación criminal aliada con el narcotráfico, con el terrorismo, están cazando, como se dice literalmente, como si fuera un conejo, como si fuera una liebre, como si fuera un báquiro, quieren cazar a María Corina Machado, la quieren desaparecer y eso lo sabe la comunidad internacional", dijo el opositor venezolano a EFE en el Grand Hotel de Oslo.

Para Ledezma, "lo normal en cualquier país del mundo es que una persona premiada con el Premio Nobel de la Paz pudiera salir con todos los honores".

"No, a María Corina la están buscando y no es para darle un ramo de flores. La están buscando para liquidarla", insistió.

En Venezuela, a diferencia de España, añadió, no hay debates políticos ni adversarios.

"No pierdo la esperanza de poder ver a María Corina, yo bien llegué a Oslo a eso", dijo por otra parte, al afirmar que la líder opositora "es capaz de lograr lo imposible".

Al mismo tiempo aseguró que "haga lo que haga María Corina, va a tener la comprensión de todoslos venezolanos y de la comunidad internacional, porque al fin y al cabo está de primero su compromiso de liberar a Venezuela".

"Y ella sí sabía, tenía la angustia, de que si lograba poner un pie afuera, estaba también de antemano pensando: '¿Cómo voy a volver a poner un pie adentro?', agregó Ledezma, al señalar que para la líder opositora es "irrenunciable regresar a Venezuela para seguir encabezando la lucha de clandestinidad".

A falta de más detalles, señaló que "simplemente María Corina ha tenido el deseo de estar en Oslo y, al mismo tiempo, el compromiso de no abandonar la lucha en el territorio nacional".