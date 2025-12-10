Llegan de manera irregular 260 inmigrantes a las islas españolas Baleares desde Argelia

Las cinco últimas arribaron la noche pasada con 92 personas, mientras que el martes fueron rescatadas o interceptadas en tierra 168 personas llegadas en diez barcas.

En lo que va de año, han llegado 384 de esas embarcaciones precarias a Baleares con 7.160 migrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos de las autoridades españolas.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 inmigrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

Este incremento es simultáneo a una bajada significativa de la presión migratoria sobre el archipiélago atlántico de las Canarias desde el continente africano. Entre enero y noviembre pasado, habían llegado 16.807 personas de manera irregular, un 59,4 % menos que en el mismo periodo de 2024.

