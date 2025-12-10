Machado no participará ni en la procesión de antorchas ni en el banquete del Nobel

"Machado no llegará ni a la procesión de antorchas ni al banquete del Nobel. No sabemos cuándo llegará a Oslo, sólo que va a venir", dijo a EFE Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

La procesión es uno de los actos más tradicionales del programa y recorre el centro de Oslo hasta finalizar delante del hotel donde se aloja el galardonado, que suele salir a saludar desde el balcón y pronunciar algunas palabras.

El Consejo de la Paz, que agrupa a una veintena de organizaciones ha declinado este año organizar el tradicional desfile por su desacuerdo con la elección de la venezolana María Corina Machado como Premio Nobel, pero lo hará la Norwegian Venezuelan Justice Alliance.

La cena de gala posterior a la ceremonia de entrega del premio a su vez reúne a unas 200 personas en el mismo hotel de Oslo, entre ellos miembros de la familia real noruega, del Gobierno y de la vida cultural y empresarial de este país nórdico.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El viaje de Machado ha estado rodeado por la incertidumbre: el Instituto Nobel aplazó y finalmente canceló el martes la rueda de prensa, mientras horas antes del inicio de la ceremonia confirmó que la opositora tampoco podría recoger el premio en persona, aunque llegaría a la capital noruega más tarde.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nos sentimos muy emocionados y honrados. Por eso me entristece y lamento mucho decirle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia, pero estaré en Oslo y estoy de camino a Oslo ahora mismo", aseguró la propia Machado en conversación telefónica desde un lugar desconocido con el presidente del Comité Nobel Noruego, Jørgen Watne Frydnes.

Su propia hija confirmó también después, antes de leer el discurso de aceptación del premio, que su madre llegaría a Oslo en unas horas.

"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo Sosa, quien ocupó la silla destinada a su madre junto a los miembros del Comité Nobel noruego y con una foto de Machado como trasfondo.

La galardonada con el Nobel de la Paz vive en Venezuela en paradero desconocido y su llegada a Oslo sería la primera aparición en público desde enero de este año.

Aunque se desconoce la hora de la llegada de Machado, tanto el presidente del Parlamento noruego como la oficina del primer ministro confirmaron que la opositora venezolana visitará este jueves aquella institución y se reunirá después con el jefe de Gobierno, Jonas Gahr Støre, con quien dará finalmente la rueda de prensa que se perdió la víspera.