Magalli Meda dice que Nobel a Machado pone en el mapa del mundo "la causa de Venezuela"

"Recibir el Premio Nobel es ponernos en el mapa del mundo y decir que la causa de Venezuela es justa", dijo a EFE Meda, para quien el galardón es una "buena noticia" que implica que el proceso de liberación del país caribeño se está iniciando "desde el reconocimiento más importante del mundo".

La exjefa de campaña de Comando Con Venezuela, que se encuentra en Oslo, agregó que Corina, quien confirmó que está viajando hacia Noruega, se encuentra bien y segura, aunque subrayó que el camino no ha sido fácil.

"María Corina está en su proceso de hacer lo que siempre hace, que es cumplir con su palabra", dijo al ser preguntada por el paradero de Machado.

"Por supuesto que nunca ha sido fácil, ha sido un camino muy largo llegar acá... Y lo que falta, también, porque a veces queremos que todo pase a la velocidad que estamos acostumbrados a vivir y no siempre los tiempos son los que uno quiere. Pero las cosas están pasando, como lo hemos dicho tantas veces", aseguró Meda.

La exjefa de campaña de Comando Con Venezuela se declaró "profundamente orgullosa" de lo que supone la entrega del Nobel a Machado, lo que constituye "un momento para que el mundo conozca la historia de un país que ha luchado 26 años por restituir la democracia".

"Estamos viendo el momento de la culminación de un resultado de legitimidad absoluta de un presidente soberano, Edmundo González Urrutia, con un liderazgo muy valiente y de mucha confianza", enfatizó la opositora venezolana.