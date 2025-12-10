Marco Rubio ordena al Departamento de Estado cambiar su tipografía por una no 'woke'

Según un cable enviado a los diplomáticos al que tuvo acceso el diario The New York Times, Rubio habría instruido a recuperar el uso de la tipografía Times New Roman en la documentación oficial, revirtiendo así el empleo de Calibri durante la Administración de Joe Biden.

El jefe de la diplomacia estadounidense argumentó que el uso de Times New Roman restaurará "el decoro y el profesionalismo en el trabajo escrito del departamento", mientras que Calibri es, según él, "informal" y "choca" con el membrete oficial.

Rubio justificó además el cambio afirmando que la modificación tipográfica del Gobierno anterior fue una decisión ineficaz, de la que culpó a los programas "radicales" de diversidad e inclusión, que la Administración de Donald Trump ha prometido eliminar.

En 2023, el entonces secretario de Estado, Antony Blinken, ordenó el uso de Calibri por recomendación de la oficina de diversidad e inclusión del departamento, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para lectores con visión reducida o dislexia.

A diferencia de Times New Roman, Calibri es una tipografñia sin serifa, los pequeños remates en los extremos de los trazos de las letras. Por ello, se la considera más suave y accesible para personas con dificultad de lectura.

Times New Roman había sido la tipografía oficial del Departamento de Estado desde 2003, durante 20 años.

"El cambio a Calibri no logró nada más que degradar la correspondencia oficial del departamento", afirmó Rubio.