Más de la mitad de celdas policiales en la región más poblada de Paraguay no están aptas

La investigación revela que el 52,7 % de las celdas no alcanza "los 6 metros cuadrados mínimos" que exigen los estándares regionales, que se aplican en países como Argentina o Colombia.

Además, estos calabozos no tienen ventilación e iluminación adecuada ni sanitarios internos, destaca el documento.

De igual forma, el MNP señaló que solo 13 de las 70 comisarías cuentan con celdas para mujeres, y que apenas 3 de estas cumplen con el mínimo de superficie requerido.

La comisionada nacional del MNP, Sonia Von Lepel, dijo a EFE que la investigación se centró de manera provisional en el departamento Central por ser el de mayor población penal en Paraguay.

En su informe de junio pasado, el MNP indicó que por las celdas del departamento Central pasaron 6.046 personas en el primer semestre de 2025, que representaron el 38 % de los detenidos provisionales en ese lapso.

En el documento difundido este miércoles el ente también advirtió que el 42 % de las personas permaneció "más de 72 horas detenidas", lo que -alertó- contraviene el plazo de hasta 48 horas antes de ser presentadas ante un juzgado que establece el Código Penal del país.

En este sentido, el MNP recomendó a las autoridades paraguayas la "clausura inmediata" de las celdas menores a 6 metros cuadrados, que presenten "riesgos críticos" o vulneren los derechos humanos.

De igual manera, instó a asegurar el "control estricto del límite de 72 horas de detención" en comisarías que dicta la ley.

El MNP adoptó para su investigación el criterio de su par argentino "por su claridad metodológica, compatibilidad con comisarías paraguayas y alto nivel de exigencia en derechos humanos".

El texto se presentó en el Día de los Derechos Humanos y en la misma jornada en la que la mayor ONG del país, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), hizo público su informe anual.