Meloni pide nuevos instrumentos para atacar los beneficios de los traficantes de migrantes

En su intervención, Meloni subrayó la importancia de reforzar los esfuerzos conjuntos de Italia y la Unión Europea en la lucha contra la migración irregular y el tráfico de migrantes, a pesar de los avances obtenidos hasta ahora.

"Es esencial mantener la atención en los flujos financieros, pero también dotarnos de nuevos instrumentos para golpear de lleno los beneficios y las operaciones de los traficantes", afirmó.

La mandataria resaltó que uno de los aspectos clave para marcar la diferencia en la lucha contra la inmigración irregular es precisamente fortalecer la cooperación judicial y en las investigaciones entre los países.

Meloni también destacó que los esfuerzos conjuntos en la lucha contra la migración irregular "están funcionando", haciendo referencia al "drástico descenso de los flujos migratorios irregulares hacia Europa" y a la "significativa disminución de las muertes y desapariciones de migrantes en el Mediterráneo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Hoy renovamos nuestro compromiso común en la lucha contra los traficantes de seres humanos y en la eliminación de lo que es, a todos los efectos, una nueva e inaceptable forma de esclavitud: lo haremos con determinación y convicción, porque la defensa de la dignidad humana es nuestro principio rector", afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es posible gestionar los flujos migratorios, existe una alternativa concreta a la migración irregular y al tráfico de seres humanos, y es viable. Es un camino que antepone la legalidad", insistió.

Meloni también destacó que Italia ha trabajado en la propuesta de "soluciones innovadoras", algunas de las cuales "se están convirtiendo en prácticas comunes".

En este sentido, mencionó el Protocolo de Albania, como un modelo "para gestionar las solicitudes de asilo y las repatriaciones fuera de la UE, pero bajo la jurisdicción europea, este modelo ha formado parte del camino emprendido a nivel europeo".

Además, celebró los avances legislativos recientes a nivel europeo y dijo apoyar el debate sobre "un posible nuevo régimen de sanciones contra los traficantes", propuesto por la Comisión".

Los países de la Unión Europea llegaron el pasado lunes a un acuerdo sobre dos propuestas relativas a los "países seguros", que permitirán acelerar los retornos de los migrantes cuya solicitud de asilo haya sido rechazada.

Italia reaccionó con satisfacción a la noticia, especialmente por la posibilidad de aplicar de procedimientos acelerados en las fronteras, tal como establece el protocolo Italia-Albania.

En 2024 el Gobierno italiano abrió unos centros en Albania desde los que pretendía repatriar a aquellos inmigrantes sin derecho a asilo rescatados en el Mediterráneo, pero tras varias intentonas el proyecto ha sido impedido por los tribunales italianos y europeo.